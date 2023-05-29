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玉山盃／台東縣擊敗北市 保住晉級生機

中央社／ 台北29日電
玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣今天與台北市交手，台東縣比賽前半段一路落後，5局下林泊廷關鍵二壘打追加分數，終場以7比4拿勝、保住晉級生機。 玉山盃臉書
玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣今天與台北市交手，台東縣比賽前半段一路落後，5局下林泊廷關鍵二壘打追加分數，終場以7比4拿勝、保住晉級生機。 玉山盃臉書

玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣今天與台北市交手，台東縣比賽前半段一路落後，5局下林泊廷關鍵二壘打追加分數，終場以7比4拿勝、保住晉級生機，下一戰將與雲林縣隊交手。

112年玉山盃青棒賽敗部賽事台東縣隊今天與台北市隊在台體大棒球場交手，兩隊4局打完台東縣隊1比3落後。

台東縣隊5局下林浩震敲出二壘打，2人出局後陽念祖安打送回1分，再靠著盜壘、陳佳賢安打再拿1分，接著靠著不死三振、暴投跑回超前分。

台東縣隊攻勢延續，王天穎敲安推進，林泊廷適時二壘打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距；台北市隊6局上靠著楊智淵二壘打、魏大鈞適時安打追回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

台東縣隊李育朋今天先發3.1局被敲5支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉3分（2分責失分），于智權中繼投2局被敲3支安打，投出1次三振，失掉1分責失分，陽崧儒後援投1.2局被敲1支安打，投出1次三振、無失分，于智權拿下勝投。

台東縣隊林泊廷今天單場2安都是長打，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼；台東縣隊拿下比賽勝利，明天將與雲林縣隊交手。

玉山盃

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