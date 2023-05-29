中職／不影響鋒總亞冠賽點兵 洪一中：有需要一定配合

亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）今年復辦，台鋼雄鷹隊陣中多是符合年紀的選手，但「能見度」相對較低，問到麾下選手有沒有想要推薦給亞冠賽教頭陳金鋒的？洪總說沒有什麼推不推，但只要帶隊的陳金鋒有需求，一定全力配合。

中華職棒聯盟今天舉辦未來之星棒球邀請賽宣告記者會，今年由6支職棒二軍和6支業餘球隊交手，洪一中將帶領雄鷹參戰。

洪一中表示，這項賽事對年輕的雄鷹是很好的機會，「面對很多陌生投手，這是很好學習的機會，看他們在完全不知道的情況下怎麼反應。」

「老實講，現在每個位置都還不是很成熟。」雄鷹明年就要升上一軍，洪總坦言現況的雄鷹與一軍仍有一段距離，「現在都還是在訓練，接下來還有補強、選秀、外籍球員。」他指出，針對明顯不行的位置，會朝即戰力的方向補強；他也明白告訴選手，「明年能不能在一軍，要看你下多少苦心。」

亞冠賽11月登場，本屆將由去年二軍冠軍教頭陳金鋒帶隊，這項賽事以年輕選手為主，雄鷹多數都符合限制，是否有想向「鋒總」推薦的人選？

洪一中直言不會去影響他的選擇，「沒什麼推啦！我不會去影響他的選擇。我不用去說誰誰誰，只要有提出任何人，我會提供意見。」他也透露剛剛才告訴陳金鋒，「有需求，我一定全力配合。」