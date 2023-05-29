中職／蔡其昌6月巡視各球場 桃園是重中之重

中華職棒聯盟今天舉辦未來之星棒球邀請賽宣告記者會，會長蔡其昌出席活動，也針對球場優化、一級賽事精進計畫進度說明，直言「桃園是重中之重」，除了排水、照明之外，廁所部分也是急需改善重點。

蔡其昌表示，等6月立法院休會之後，會安排時間去檢視各球場，「針對急需改善的球場下去場勘，拜託行政院公建機會編列經費，專案協助改善。」

被問到哪些球場屬於急需改善，蔡其昌回應：「桃園不是重中之重嗎？」他指出除了排水、照明是球迷最在意的重點之外，「這次我也希望可以針對廁所的部分改善，尤其是女廁，早期球場廁所比例男女都是一樣的，這是不對的，這次也會來增加女廁的比例。」

此外，經典賽結束後，蔡其昌向體育署提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，目的精進組訓模式，全力打造最強國家隊，他表示：「已經送了，也審得差不多。」

蔡其昌指出，等計畫上路後，國家隊會有球員和教練的大名單，「一樣是透過選訓委員會提出，依據球員狀態好壞，人員是可以進出的。」計畫中也包含情蒐的部分，若無比賽期間則以觀察旅外球員為主，協助掌握選手狀態。