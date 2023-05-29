快訊

黃仁勳趕場站台！聯發科攜手輝達 宣布將在車用領域合作

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

123歲人瑞自曝「還是處女」上節目徵伴：等待完美男人擁抱我的靈魂

中職／蔡其昌6月巡視各球場 桃園是重中之重

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職聯盟今天舉辦未來之星棒球邀請賽宣告記者會。記者曾原信／攝影
中職聯盟今天舉辦未來之星棒球邀請賽宣告記者會。記者曾原信／攝影

中華職棒聯盟今天舉辦未來之星棒球邀請賽宣告記者會，會長蔡其昌出席活動，也針對球場優化、一級賽事精進計畫進度說明，直言「桃園是重中之重」，除了排水、照明之外，廁所部分也是急需改善重點。

蔡其昌表示，等6月立法院休會之後，會安排時間去檢視各球場，「針對急需改善的球場下去場勘，拜託行政院公建機會編列經費，專案協助改善。」

被問到哪些球場屬於急需改善，蔡其昌回應：「桃園不是重中之重嗎？」他指出除了排水、照明是球迷最在意的重點之外，「這次我也希望可以針對廁所的部分改善，尤其是女廁，早期球場廁所比例男女都是一樣的，這是不對的，這次也會來增加女廁的比例。」

此外，經典賽結束後，蔡其昌向體育署提出「棒球一級賽事國家隊培訓計畫」，目的精進組訓模式，全力打造最強國家隊，他表示：「已經送了，也審得差不多。」

蔡其昌指出，等計畫上路後，國家隊會有球員和教練的大名單，「一樣是透過選訓委員會提出，依據球員狀態好壞，人員是可以進出的。」計畫中也包含情蒐的部分，若無比賽期間則以觀察旅外球員為主，協助掌握選手狀態。

棒球 體育署 中華職棒

延伸閱讀

再生能源修正案 增地熱探勘、開發許可的申請

清水建國國小發現中社遺址古文物 蔡其昌盼設中社遺址博物館

蔡其昌爭取4000多萬路平經費 改善大甲多條主要幹道路況

蔡其昌爭取中央補助700萬經費 整修外埔、后里破損農路

相關新聞

中職／不影響鋒總亞冠賽點兵 洪一中：有需要一定配合

亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）今年復辦，台鋼雄鷹隊陣中多是符合年紀的選手，但「能見度」相對較低，問到麾下選手有沒有想要推薦...

中職／蔡其昌6月巡視各球場 桃園是重中之重

中華職棒聯盟今天舉辦未來之星棒球邀請賽宣告記者會，會長蔡其昌出席活動，也針對球場優化、一級賽事精進計畫進度說明，直言「桃...

玉山盃／向郭天信的打擊守備學習 賴佳豐身高185有優勢

玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天與苗栗縣隊交手，高三外野手賴佳豐有1支內野安打；賴佳豐身高185公分身材突出，平時會看職...

玉山盃／江彥漢新練滑球當武器 好投率台中奪勝保晉級生機

玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天與苗栗縣隊交手，台中市隊先發投手江彥漢用球數精簡，新練的滑球當武器，45球投5局無失分，...

中職／本季首次 陳仕朋完投完封勝

中華職棒昨天兩場賽事都出現完封，富邦悍將隊陳仕朋9局118球無失分表現，讓新莊棒球場4792人見證本季首次完投完封投手出...

中職／王維中久違初登板 中繼1局最快146公里

味全龍隊先發投手郭郁政今天僅投0.1局就被富邦悍將打爆退場，意外造就王維中的本季初登板，6局下上場只用12球就投出三上三...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦