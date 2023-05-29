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玉山盃／向郭天信的打擊守備學習 賴佳豐身高185有優勢

中央社／ 新北29日電
玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊29日與苗栗縣隊交手，台中市隊高三外野手賴佳豐（圖）先發打第3棒、守右外野，5局敲出一支內野安打延續攻勢。 中央社
玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊29日與苗栗縣隊交手，台中市隊高三外野手賴佳豐（圖）先發打第3棒、守右外野，5局敲出一支內野安打延續攻勢。 中央社

玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天與苗栗縣隊交手，高三外野手賴佳豐有1支內野安打；賴佳豐身高185公分身材突出，平時會看職棒好手郭天信的打擊和守備學習，是否選秀還要考慮。

112年玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天與苗栗縣隊交手，台中市隊5局上靠著接連安打攻勢攻下3分奠定勝基，7局上再多拿1分保險分，以4比0拿勝、保住晉級生機。

台中市隊高三外野手賴佳豐今天先發打3棒、守右外野，總計4打數，5局也有敲出1支內野安打延續攻勢；總教練蔡青峰表示，因為賴佳豐身材突出，有一些球探在注意，但現階段覺得他如果要挑戰職棒，還有很大的進步空間。

賴佳豐自評打擊狀況不穩定，年初高中木棒聯賽時前半段也是調整不好，但狀況調整好之後安打就會一直來，這次玉山盃目前為止打擊表現也不好，「教練有跟我說我的優勢是打擊，但現在都還沒發揮出來。」

賴佳豐知道自己最大的問題是狀況時好時壞，而外野守備部分，高一、高二時對於飛球的判斷不是很好，升上高三後有很明顯的進步，外野3個位置都可以守，平時會看味全龍隊外野手郭天信的比賽影片，「他的打擊、守備都不錯，會看他的揮棒軌跡和守備腳步。」

玉山盃 郭天信

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