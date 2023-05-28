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中職／為陳仕朋美技鼓掌 丘總讚完投「企圖心很強」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
悍將先發投手陳仕朋。記者侯永全／攝影
悍將先發投手陳仕朋。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊陳仕朋今晚面對味全龍隊一人撐完全場，成為中職本季首位完投完封球員，率領球隊以8：0贏球，原本8局投到一半教練團就動念換人，總教練丘昌榮說，陳仕朋不想退場，「他的企圖心很強」。

8局投完陳仕朋已經用了108球，但最終還是選擇續投，只多花10球投出三上三下，繳出9局、被敲2安、4次三振、1次四壞、無失分的好投。

丘昌榮透露，8局上陳仕朋投出保送後，就請投手教練羅曼上場詢問，牛棚裡陳冠勳也準備好了，「但他說還可以，想繼續投下去，我們也尊重他的想法。」

丘昌榮也表示，如果第9局有哪個打席用球數太多，就會立刻換投，但今天整體來說表現真的很好，「他的風格就是這樣，球數落後時還是能把好球搶回來。」

這是陳仕朋繼2020年8月23日對樂天桃猿、相隔1008天再度繳出完投完封勝，丘昌榮也指出，陳仕朋本來就是耐投型選手，反而是前面局數會比較擔心，今天表情一直很沉穩，就算隊友首局得6分也沒有太大不同，「具有優秀投手的特質」。

丘昌榮也指出，陳仕朋今天也有靠自己的守備處理危機，就是7局上陳仕朋攔下林孝程敲出的強勁投手方向滾地球，傳往一壘刺殺，當時丘昌榮還開心鼓掌，陳仕朋自己則說：「就是一個反應，跳起來想拚拚看。」

陳仕朋 丘昌榮 樂天桃猿

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