中職／還在看黃子鵬有無完封 陳仕朋自己當本季第一人

富邦悍將隊今晚在陳仕朋118球9局完投完封的表現下，以8：0擊敗味全龍隊，陳仕朋8局投完用球數已經108球，續投靠得是腎上腺素，加上場邊球迷歡呼聲帶來滿滿動力，過程中他還關注另一場黃子鵬有沒有完封。

今天投到第6、7局，陳仕朋就冒出有機會完投的想法，「主要是隊友打比較多分，讓我有機會拚，機會到了，今天投起來也比較順，就繼續投下去。」悍將打線今天第1局就猛攻6分，讓陳仕朋有完投本錢。

原本8局上對林辰勳投出保送後，投手教練羅曼就上去徵詢過陳仕朋的意願，球迷先為他吶喊加油，而陳仕朋想拚的想法貫徹下去，第9局再登板時觀眾席又響起熱烈歡呼。

「上去投其實沒有很累。」陳仕朋說：「可能腎上腺素吧，上去想說不要保送，讓教練有機會換我下來。」最後兩局能夠投完，他要感謝隊友守備的幫助。

這是陳仕朋生涯第二次9局完投完封，前一次是2020年8月23日，他還記得當時感受到雞皮疙瘩，「沒想到可以達成第二次，今天球迷的歡呼聲也讓我起雞皮疙瘩，很謝謝他們的吶喊，是我投下去的動力。」

今天投完9局僅被敲出2支安打，跟前6場先發表現截然不同，陳仕朋表示：「比較能控制球，投到想要的位置。」經典賽回來後，陳仕朋在角色切換上有些困難，前面休息10天也對他有幫助，「前幾場沒有回到軌道，今天有找回那種感覺。」

有趣的是，今天樂天桃猿與中信兄弟隊是一場投手戰，猿隊黃子鵬用球數不多也有機會完封，只不過最終投到7.2局就因遇到危機退場，陳仕朋表示，回到休息室換衣服時注意到黃子鵬有可能完封，「只是他們打比較快，那時候還沒想到我自己。」

最後是陳仕朋自己成為本季第1位完投完封勝的投手，陳仕朋說：「這要天時地利人和，自己也想要幫牛棚分擔一些局數。」