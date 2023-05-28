中職／李多慧生活超樸實？用台幣40萬買新車還分60期

外表光鮮亮麗的李多慧，其實生活超樸實？李多慧在個人YT頻道於今天發布最新影片，是開箱自己買的新車，令人驚訝的是，她說用了1760萬韓元(約台幣40.8萬元)購入，而且還分60期付款。

影片中，現年25歲的李多慧入手人生第一台車，是韓國國產現代汽車「casper」，由於是輕型車且是2022年版本因此價格並不貴，她甚至還懊悔自己買早了，因為接下來有更好的配備及價格，不過，她還是很高興自己有了新車，由於她個人並不是懂車子，因此還專門請了汽車Youtuber跟她一起介紹車子，看得出她還是對於有了新車非常與奮。

該影片全程也附有中文字幕，讓台灣粉絲更理解她的生活，日前她因為在台灣應桃猿的比賽而腳踝受傷，網友也留言關心她。