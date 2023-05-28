日職／宋家豪延長賽後援1局無失分 拿下本季首勝

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天與火腿隊比賽延長賽登板後援，投1局無失分，球隊12局下靠著岡島豪郎代打再見安以3比2拿勝，宋家豪拿下個人本季首勝。

日本職棒一軍例行賽樂天金鷲隊與北海道日本火腿鬥士隊交手，火腿隊2局上靠著萬波中正陽春砲先馳得點，4局上再靠著保送、萬波中正二壘打、上川畑大悟高飛犧牲打跑回第2分。

樂天隊4局下靠著小深田大翔陽春砲追回1分，9局下再靠著保送、安打、高飛犧牲打扳平比數，兩隊9局打完2比2戰成平手。

延長賽10、11局兩隊都沒有拿下分數，樂天隊12局上換上宋家豪登板後援，依序讓打者敲出中外野方向飛球、游擊方向滾地球、右外野方向飛球出局，沒有失分。

樂天隊12局下淺村榮斗率先敲出安打、小鄉裕哉選到四壞保送，再靠短打推進、岡島豪郎代打再見安，幫助球隊拿下勝利。

宋家豪今天總計用10球投1局，讓打者3上3下，球隊延長賽贏球，宋家豪拿下個人本季首勝，賽後防禦率3.97。