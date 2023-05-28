快訊

廢核留空間？ 賴清德：研議已停機核能機組緊急情況使用

日職／宋家豪延長賽後援1局無失分 拿下本季首勝

中央社／ 台北28日電
宋家豪興奮與隊友擁抱。 樂天金鷲隊IG
宋家豪興奮與隊友擁抱。 樂天金鷲隊IG

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天與火腿隊比賽延長賽登板後援，投1局無失分，球隊12局下靠著岡島豪郎代打再見安以3比2拿勝，宋家豪拿下個人本季首勝。

日本職棒一軍例行賽樂天金鷲隊與北海道日本火腿鬥士隊交手，火腿隊2局上靠著萬波中正陽春砲先馳得點，4局上再靠著保送、萬波中正二壘打、上川畑大悟高飛犧牲打跑回第2分。

樂天隊4局下靠著小深田大翔陽春砲追回1分，9局下再靠著保送、安打、高飛犧牲打扳平比數，兩隊9局打完2比2戰成平手。

延長賽10、11局兩隊都沒有拿下分數，樂天隊12局上換上宋家豪登板後援，依序讓打者敲出中外野方向飛球、游擊方向滾地球、右外野方向飛球出局，沒有失分。

樂天隊12局下淺村榮斗率先敲出安打、小鄉裕哉選到四壞保送，再靠短打推進、岡島豪郎代打再見安，幫助球隊拿下勝利。

宋家豪今天總計用10球投1局，讓打者3上3下，球隊延長賽贏球，宋家豪拿下個人本季首勝，賽後防禦率3.97。

樂天金鷲 宋家豪 日本火腿鬥士

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼登板演出3上3下 樂天逆轉勝火腿

日職／宋家豪8球抓3出局數 中繼登板無失分

日職／宋家豪久違中繼登板受失誤連累 投0.1局失1分

日職／暖男回來了！宋家豪回歸一軍 拚翻轉開季ERA6

相關新聞

中職／李多慧生活超樸實？用台幣40萬買新車還分60期

外表光鮮亮麗的李多慧，其實生活超樸實？李多慧在個人YT頻道於今天發布最新影片，是開箱自己買的新車，令人驚訝的是，她說用了1760萬韓元(約台幣40.8萬元)購入，而且還分60期付款。 影片中，現

中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

富邦悍將隊昨天為羅力舉辦榮耀儀式，啟動「羅力條款」投1人次後，再由肯特接手，特別的是，當初肯特加入富邦，羅力也推了一把，...

中職／羅力登板看見自律 丘總訓話不忘幫忙打書

富邦悍將隊羅力取得不受洋將限制的資格，球團昨天特地安排他登板投1人次，在史冊留名，總教練丘昌榮一旁觀察，從體態看到他的自...

中職／羅力自傳「有料」 要不要寫只猶豫了半秒

羅力這次返台不僅完成啟用「羅力條款」任務，以「本土羅力」身分上場投球，更多了暢銷作家身分，自傳「完美落幕：十年一見的傳奇...

華南少棒賽／花蓮奪冠 隊史首度取得U12組訓權

華南金控盃少棒賽冠軍戰花蓮縣隊靠著王牌投手高聖凱完投6局失1分，率隊以8比1擊敗新竹縣隊、拿下隊史首冠，首度取得U12世...

中職／開球比投球緊張 羅力見證背號高掛球場感觸深

富邦悍將隊羅力昨天才登上投手丘，投1人次成為史上第一位使用「羅力條款」的投手，今天「中0日」再次站上投手丘，只不過是開球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦