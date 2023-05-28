華南少棒賽／花蓮奪冠 隊史首度取得U12組訓權

華南金控盃少棒賽冠軍戰花蓮縣隊靠著王牌投手高聖凱完投6局失1分，率隊以8比1擊敗新竹縣隊、拿下隊史首冠，首度取得U12世界盃組訓權，總教練陳明仁直言，這冠對花蓮有相當大的意義。

112年華南金控盃全國少棒錦標賽花蓮縣隊此次預賽第2戰就輸給台南市、落入敗部，但球員們展現拚勁，一路拚到冠軍戰，今天與新竹縣隊爭冠、投打俱佳。

花蓮縣派出陣中王牌投手高聖凱先發，前4局封鎖新竹縣隊打線，直到5局下2人出局後才接連被敲2支安打、失掉1分，高聖凱及時回穩、沒有多掉分數。

高聖凱今天總計用84球完投6局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊奪冠，高聖凱拿下勝投，也拿下大會最有價值球員（MVP）。

花蓮縣開賽打線就有攻勢，1局上拿下2分、2局上再拿2分，6局上打線打開，單局攻下4分、奠定勝基，順利拿下隊史華南金控盃首冠、取得今年7月底將在台南亞太棒球場舉行的U12世界盃棒球賽組訓權。

花蓮縣隊總教練陳明仁表示，能夠拿下冠軍都是全隊一起努力的成果，出發前設定的目標是4強，達到目標後球員們很爭氣，賽前集訓時間很短，但陣中集結全花蓮最優秀的小朋友，才順利拿下冠軍獎盃。

花蓮首度拿下U12世界盃組訓權，陳明仁直言，這個獎盃對於花蓮縣有很大的意義，也可以刺激花蓮棒球圈，不只是少棒、青少棒，還有外界跟縣府應該會更重視，但能順利拿下冠軍，關鍵還是小球員們的拚勁，全隊很團結，才有這個好結果。

U12世界盃棒球賽 24人培訓名單公布

花蓮縣拿下華南金控盃少棒賽隊史首冠，取得7月底U12世界盃棒球賽組訓權，賽後選出24人培訓名單，總教練為陳明仁，投手群由華南金控盃MVP高聖凱領頭。

112年華南金控盃全國少棒錦標賽花蓮縣隊今天冠軍戰以8比1擊敗新竹縣隊、拿下隊史首冠，王牌投手高聖凱先發總計用84球完投6局，僅被敲出3支安打，投出7次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，高聖凱拿下勝投，也拿下大會最有價值球員（MVP）。

高聖凱表示，昨天接到教練通知要擔任冠軍戰先發，沒有想過可以完投，投球策略是投給打者打，今天變化球都可以搶到好球數，單場能投出7次三振也很意外，對於今天表現很滿意，也很喜歡擔任投手。被問起入選代表隊後有沒有什麼期待，他笑說：「希望可以繼續當投手。」

今天冠軍戰後也選出U12世界盃棒球賽24人培訓名單，總教練陳明仁，教練陳信福、陳智培，投手共10人，為高聖凱、黃祐宬、田君翰、林品佑、陳昶叡、葉壘、陳冠旭、林定緯、王聖穰、王羽翔。

捕手2人為黃偉喆、羅宇彥，內野手7人為曾祈嘉、沈偉凡、羅浩翰、楊閎宇、吳紹宇、李佳樺、陳竑愷。

外野手5人為黃譯皜、鄭奇恩、林建浩、黃季烜、邱亞恩。其中王羽翔和邱亞恩是徵召TOTO盃少棒賽冠軍隊台東縣隊球員。