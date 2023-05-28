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中職／羅力登板看見自律 丘總訓話不忘幫忙打書

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅力昨天以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投羅力昨天以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊羅力取得不受洋將限制的資格，球團昨天特地安排他登板投1人次，在史冊留名，總教練丘昌榮一旁觀察，從體態看到他的自律，值得所有球員學習。

「本土羅力」昨天對味全龍隊先發，用5球解決高孝儀後退場，最快球速來到135公里，丘總表示，看得出來羅力很自律，體態不錯，指叉球也還是很好，「外籍投手能取得這樣的資格真的很不容易」。

羅力這次返台還多了「作家」身分，丘昌榮已看過自傳部分內容，對於2012年的心境轉折印象深刻，當時羅力因為亞職大賽受到關注，但最後未能取得韓職合約，讓他心情沮喪，甚至影響到隔年表現，差點丟掉原本的工作，讓他更加珍惜。

「我有跟球員分享這段故事。」丘昌榮說：「我想無論外籍或本土球員都能獲得啟示，要珍惜當下，把現在的工作做好。」

昨天悍將以0：1輸給味全龍隊，丘昌榮指出，兩邊投手都表現出色，只不過對手有連續安打串連，自己則沒把握住機會，攻擊火力要能夠串聯。

羅力 丘昌榮 味全龍

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