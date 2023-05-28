棒球／亞洲盃女棒台灣3連勝晉級 確定取得世界盃資格

亞洲盃女子棒球賽預賽第3戰台灣今天與香港隊交手，具旅日經驗的黃巧芸投打俱佳，先發2局無失分、打擊敲出1支安打，霸氣展現王牌風範，率隊以19比0拿下預賽3連勝晉級，也確定取得世界盃資格。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，台灣隊預賽接連擊敗中國、印度，今天與地主香港隊交手，打線升溫、投手群表現依然穩定。

台灣隊先發投手黃巧芸投2局沒被敲出安打，投出2次三振，張甄芸接手投1局沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，陳琪蓉後援投1局被敲出1支安打，投出2次三振，3任投手聯手，沒有失掉分數。

台灣隊打線敲出11支安打，黃巧芸今天投打有表現，打擊方面敲出1支安打，貢獻2分打點，選到2次四壞保送，跑回2得分，表現亮眼。

台灣隊總教練黃明輝表示，投手群依舊是很穩定的環節，今天先發投手黃巧芸投打俱佳，霸氣展現王牌風範，團隊打擊持續升溫，加上跑壘積極，可以大量得分，才能順利拿下預賽3連勝，以分組第1晉級超級循環賽（Super Round）。

總結預賽3場表現，黃明輝表示，投手群維持0失分很難得，也是讓教練團最安心的部分，接下來進入超級循環賽，夜間守備打擊的部分需要特別小心，因為視覺上會有差異，需要多調整。

此次亞洲盃分組前2名球隊晉級4強超級循環賽複賽，前2名球隊爭冠，亞洲盃前3名球隊取得世界盃資格。台灣、日本都以分組第1名晉級複賽，日本是世界盃主辦國直接取得參賽資格，台灣隊則提前確定取得世界盃資格。