中職／被加入「問天」群組 肯特：大家會輪流吧？

富邦悍將隊肯特昨晚「假中繼、真先發」投6.2局失1分吞敗，開季至今累積7場優質先發，但只拿下2勝，肯特不太在意，「投手都會遇到。」至於被球迷戲稱加入「問天」群組，肯特笑說：「有話題不是壞事。」

攤開聯盟防禦率榜，肯特防禦率2.60排名第四，但戰績是2勝4敗，前5名只有2人是敗多於勝，另一位是悍將隊友江少慶，防禦率1.82、2勝3敗。

先前江少慶曾被冠上「問天」綽號，如今換肯特當，他說：「我不知道有這個綽號，不過能夠製造話題不是壞事，只要不是指責性的綽號就好，我想不會只有我遇到，可能這時候是我，改天換別人，大家會輪流吧。」

肯特自己也有一顆製造話題的慢速曲球，昨天這球更來到86公里的本季最慢，他笑說：「希望讓球賽更好玩，吸引更多球迷關注。」

能夠取得7場優質先發，肯特透露關鍵在於兩點「準備跟執行」，賽前要好好研究對手，比賽時好好執行，「穩定的內容就會不斷出現。」

即使無法贏球也不用特別在意，肯特表示，贏球需要投、打、守都做好自己的工作，這是棒球特別的地方，投手無法控制打者，打者也無法控制投手，「想辦法培養化學效應，昨天是兩邊投手都投得很好，打擊自然難以連貫。」

雖然只掉1分要吞下敗投，肯特認為，只要是投手都會遇到，「也是會遇到自己掉了6、7分，結果打者打回更多分，身為運動員，不能被旁邊聲音影響，就是做好自己的工作，其他就交給隊友。」