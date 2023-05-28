快訊

高雄內門飆39.0度極端高溫 跟瑪娃颱風有關

失足遭浪捲走…瑪娃逼近掀4公尺浪高 花蓮童戲水1獲救1失蹤

女會網友被浪捲搜救中！男脫困謊報年齡 對方僅12歲少女

中職／被加入「問天」群組 肯特：大家會輪流吧？

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將洋投肯特。記者余承翰／攝影
富邦悍將洋投肯特。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊肯特昨晚「假中繼、真先發」投6.2局失1分吞敗，開季至今累積7場優質先發，但只拿下2勝，肯特不太在意，「投手都會遇到。」至於被球迷戲稱加入「問天」群組，肯特笑說：「有話題不是壞事。」

攤開聯盟防禦率榜，肯特防禦率2.60排名第四，但戰績是2勝4敗，前5名只有2人是敗多於勝，另一位是悍將隊友江少慶，防禦率1.82、2勝3敗。

先前江少慶曾被冠上「問天」綽號，如今換肯特當，他說：「我不知道有這個綽號，不過能夠製造話題不是壞事，只要不是指責性的綽號就好，我想不會只有我遇到，可能這時候是我，改天換別人，大家會輪流吧。」

肯特自己也有一顆製造話題的慢速曲球，昨天這球更來到86公里的本季最慢，他笑說：「希望讓球賽更好玩，吸引更多球迷關注。」

能夠取得7場優質先發，肯特透露關鍵在於兩點「準備跟執行」，賽前要好好研究對手，比賽時好好執行，「穩定的內容就會不斷出現。」

即使無法贏球也不用特別在意，肯特表示，贏球需要投、打、守都做好自己的工作，這是棒球特別的地方，投手無法控制打者，打者也無法控制投手，「想辦法培養化學效應，昨天是兩邊投手都投得很好，打擊自然難以連貫。」

雖然只掉1分要吞下敗投，肯特認為，只要是投手都會遇到，「也是會遇到自己掉了6、7分，結果打者打回更多分，身為運動員，不能被旁邊聲音影響，就是做好自己的工作，其他就交給隊友。」

問天 江少慶 富邦悍將

延伸閱讀

中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

中職／問天之夜！肯特好投吞敗 援護率只有1.95太悲情

中職／如果羅力投到欲罷不能 肯特笑了：交給教練決定

中職／肯特8場5次牽制好誇張 羅曼：紀錄快被追上

相關新聞

中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

富邦悍將隊昨天為羅力舉辦榮耀儀式，啟動「羅力條款」投1人次後，再由肯特接手，特別的是，當初肯特加入富邦，羅力也推了一把，...

中職／被加入「問天」群組 肯特：大家會輪流吧？

富邦悍將隊肯特昨晚「假中繼、真先發」投6.2局失1分吞敗，開季至今累積7場優質先發，但只拿下2勝，肯特不太在意，「投手都...

玉山盃／蕭齊跨過「小難關」 生涯首勝歸功兩隊友

新北市隊巨投蕭齊跨過個人的「小難關」，今天在玉山盃青棒賽對屏東縣隊先發5局失1分，從上一屆投不滿2局到今天拿下玉山盃生涯...

玉山盃／周森毅親自督軍 盼苗栗縣隊放手一搏

苗栗縣隊總教練周森毅在玉山盃青棒賽開打前遇到車禍，因為要照顧受傷的兒子沒能跟著球隊一起比賽，目前兒子狀況比較穩定，他今天...

玉山盃／林盛恩加盟紅人隊有共識 先專心拚U18國手選拔

穀保家商投打二刀好手林盛恩旅外倒數，美日職棒都有開價，據了解，加盟記者會已敲定，若沒意外，畢業將加盟美職紅人隊。林盛恩說...

中職／本土羅力登板 鋼龍讚「他是傳奇」

「本土羅力」昨天成為實際存在於中華職棒史冊中的人物，以富邦悍將隊先發投手之姿站上投手丘，投1打席，正式啟用「羅力條款」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦