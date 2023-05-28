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中職／傳承羅力火炬？肯特：或許是我的故事開端

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊洋投肯特真先發、假中繼6.2局僅失1分。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投肯特真先發、假中繼6.2局僅失1分。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊昨天為羅力舉辦榮耀儀式，啟動「羅力條款」投1人次後，再由肯特接手，特別的是，當初肯特加入富邦，羅力也推了一把，對於接下火炬這件事，肯特說：「或許這是我故事的開端。」

肯特作為假中繼、真先發，昨晚投了6.2局丟掉1分，不過因球隊0：1輸球承擔敗投，肯特坦言，由於前面有人先投，自己調整上有些不同，「一開始上去有點控球問題，但後面越來越好，整體來說是一場好比賽。」

參與到這個儀式中，肯特表示，感受到羅力了不起的地方，在台灣獲得尊敬，他取得不受限外籍球員限制的資格第一戰，球迷也特別來看，「能有這樣的成就很難得，很榮幸參與其中。」

羅力去年引退後轉任悍將海外球探，決定今年洋將左投人選時，羅力也提供意見，球團才決定簽下肯特，昨天剛好由肯特接在羅力後面投球，頗有傳承意味。

「只有時間才能知道。」肯特表示：「羅力在台灣有很棒的生涯，不過要說接下他的火炬，這才是我第一年，讓我們再看看吧。」

羅力在中職寫下來美好篇章，肯特認為，也許故事才說了一半，「誰知道接下來8、9年會如何？或許從他手上接下這一球，只是我故事的開端，只有時間才知道。」

羅力 富邦悍將 中職

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