玉山盃／林盛恩加盟紅人隊有共識 先專心拚U18國手選拔

穀保家商投打二刀好手林盛恩旅外倒數，美日職棒都有開價，據了解，加盟記者會已敲定，若沒意外，畢業將加盟美職紅人隊。林盛恩說，場外的事交給家人處理，現階段專注玉山盃。

林盛恩國中開始就是國內外球探追蹤的好手，但很早就確定要挑戰旅外，林盛恩無論投球、打擊都有突出的能力，投球方面目前實戰最快球速約155公里，練習賽最快球速被測到約158公里。

美日職棒都有球隊開價希望網羅，美職辛辛那提紅人隊長期追蹤林盛恩，彼此也有一定的默契，開出簽約條件有望挑戰120萬美元，日職中央聯盟球隊也有開價，合約總值不輸美職球隊，但林盛恩一直以來都傾向旅美，據了解，加盟記者會也已經敲定，沒意外的話，畢業就能展開旅美生涯。

玉山盃青棒賽新北市隊今天與屏東縣隊交手，林盛恩沒有登板。對於近期有關自己的簽約消息，他僅表示，心態上不會受到太大的影響，專注在比賽中，有聽很多旅外的學長分享，覺得美職的訓練方式比較適合自己，場外的事情交給家人幫忙處理，專注在比賽就好。

玉山盃青棒賽是今年U18世界盃棒球賽國手選拔賽，林盛恩國手資歷多，但還沒有在台灣打過國際賽。他表示，今年U18在台灣打，知道各隊都很拚，自己也會想要拚。