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玉山盃／周森毅親自督軍 盼苗栗縣隊放手一搏

中央社／ 新北28日電
苗栗縣隊總教練周森毅（圖）在玉山盃青棒賽開打前遇到車禍，因為要照顧受傷的兒子沒能跟著球隊一起比賽，目前兒子狀況較穩定，周森毅28日現身三重棒球場親自督軍，盼球員放手一搏。 中央社
苗栗縣隊總教練周森毅（圖）在玉山盃青棒賽開打前遇到車禍，因為要照顧受傷的兒子沒能跟著球隊一起比賽，目前兒子狀況較穩定，周森毅28日現身三重棒球場親自督軍，盼球員放手一搏。 中央社

苗栗縣隊總教練周森毅在玉山盃青棒賽開打前遇到車禍，因為要照顧受傷的兒子沒能跟著球隊一起比賽，目前兒子狀況比較穩定，他今天親自督軍穩定軍心，盼球員放手一搏。

苗栗縣此次玉山盃青棒賽以育民工家代表參賽，但周森毅在比賽開打前遇到酒駕車禍，太太和兒子都受傷，兒子傷勢比較嚴重，周森毅玉山盃首戰沒能親自率隊參賽，苗栗縣隊首戰擊敗彰化縣隊。

苗栗縣隊與高雄市隊今天交手，周森毅現身三重棒球場，他表示，兒子狀況比較穩定，剛好遇到週末有其他家人可以幫忙照顧，所以抽出一天親自督軍，之後兒子開刀恢復都需要人照顧，可能也沒辦法到場了。

周森毅提到，嚴厲譴責酒駕行為，真的很危險，希望小孩平安健康恢復最重要，至於太太的傷勢沒有太大問題，這兩天應該就可以出院。

周森毅表示，先前球隊與大學隊打友誼賽，聽到球隊狀況不好，投手調整得也不理想，比賽開打前有特別打電話給隊長，希望在自己沒能親自帶隊的時間，隊長要扛起責任、帶領隊友們。

周森毅笑說，預賽首戰用手機看轉播看得很緊張，手機差點飛出去，也一直鼓勵球員們，雖然不是很頂尖的球隊，但希望展現想贏球的企圖心，今天到場也是希望給球員們多一點心理層面的鼓勵，讓球員放手一搏。

玉山盃 棒球

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