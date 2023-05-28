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中職／本土羅力登板 鋼龍讚「他是傳奇」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
富邦悍將隊洋投羅力昨天以本土球員名額登錄，象徵性啟用「羅力條款」。 記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投羅力昨天以本土球員名額登錄，象徵性啟用「羅力條款」。 記者余承翰／攝影

「本土羅力」昨天成為實際存在於中華職棒史冊中的人物，以富邦悍將隊先發投手之姿站上投手丘，投1打席，正式啟用「羅力條款」，連同場先發的對手鋼龍都大讚「他是傳奇」。

羅力去年在一軍年資滿9年之際閃電引退，外界以為他就此無緣啟用「羅力條款」，球團今年巧心安排「L39end」主題日，讓他成為史上第一位不受限外籍球員註冊、登錄及同時上場人數資格出賽的洋將。

味全龍隊首棒高孝儀成為萬中選一的幸運兒，而義大犀牛隊出身的他，過去也和羅力都是2016年犀牛奪冠班底，成就美麗的巧合。

羅力的5球包括2顆直球、3顆指叉球，最快球速136公里，以右外野飛球出局拿下出局數，在球迷的掌聲及「不要換」的喊聲中，他將投球任務交給肯特。

羅力2012年踏上中職，起初為撐過洋將去留大限拚搏，到成為史上最強洋投，進而取得「本土洋將」身分。

此役上演一場投手戰，龍隊以1：0擊敗悍將隊，肯特真先發、假中繼投6.2局僅失1分，鋼龍以7局無失分奪下本季第7勝。

義大

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