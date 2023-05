富邦悍將隊為傳奇洋投羅力舉辦「L39end」主題日,周邊商品銷售也傳出捷報,至今已售500萬銷售額,明天還有第二天活動,羅力將擔任開球嘉賓。

悍將球團表示,在本周開賣的#L39end羅力主題商品,全品項共13種多樣商品,包含「LEGEND 39羅力搖頭公仔」、「LEGEND: THE ONE and ONLY羅力實戰紀念球」等特殊品項,其中限量實戰版球衣在5月26開賣日即完售,並透過momo同步販售,至今主題日商品銷售額逾500萬元。

羅力此行還以作家的身分重返台灣,傳記從5月10日上市,已售超過5000本。