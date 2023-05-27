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中職／受傷的是釘鞋 鋼龍只是被摩擦到不舒服無大礙
味全龍隊今天以1：0擊敗富邦悍將隊，拿下本季第7勝的鋼龍，先發7局僅被敲3安打、無失分，在用球數只有88球的情況下退場，是否有傷情？總教練葉君璋揭曉問題是出在他的釘鞋，鋼龍也解釋，是軸心腳的橡膠掉了，讓他在投球時有個摩擦感，感覺不舒服。
鋼龍投到第8局，面對首位打者申皓瑋，先被掃出一發大號界外全壘打，逃過一劫後仍被他敲安上壘，也在此時，防護員上丘以繃帶「急救」他的釘鞋，最終還是決定換投，派上林凱威接手。
對於突發狀況，葉君璋表示，「他們的鞋子本來就比較薄，他們有用皮套，皮套磨到掉下來，繼續投，腳開始不舒服。」鋼龍則提到，投到第7局時，剛好軸心腳的橡膠掉下來，「一直磨到腳很不舒服，沒什麼大礙，只是有稍微影響到投球。」
龍隊近期投手傷情頻傳，布里悍、猛威爾都因傷脫離戰線，鋼龍的穩定好投成為最大支柱，他對此表示，「沒有想太多，贏球是首要目標，上去就是想著要投到6局、7局、8局。」
此役同場先發的對手羅力，鋼龍也有關注，直呼「他是傳奇」，鋼龍笑答：「他現在是本土球員對吧？這點真的很酷。」對他表達敬佩之意。
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