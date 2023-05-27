華南金控盃少棒／各自擊敗對手 新竹縣、花蓮縣明爭冠

華南金控盃少棒賽4強新竹縣隊羅浩翰先發5局失1分好投壓制，率隊以3比1擊敗台中晉級；花蓮縣隊黃譯皜投打俱佳，5局敲出致勝安又後援穩守，率隊以2比1擊敗台北市隊，明天將與新竹縣爭冠。

112年華南金控盃全國少棒錦標賽4強在台南舉行，新竹縣隊今天與台中市隊交手，台中市隊1局上先馳得點，新竹縣隊2局下靠著接連2支安打追回1分，4局下再靠著接連安打、盜本壘，攻下2分、奠定勝基。

新竹縣隊先發投手羅浩翰今天總計用87球投5局，被敲出5支安打，投出6次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制，率隊晉級冠軍戰、也拿下勝投。

花蓮縣隊今天4強與台北市隊交手，台北市隊3局下靠著接連四壞保送、暴投先跑回1分，花蓮縣隊前4局沒能拿下分數，5局上2人出局後靠著保送、鄭奇恩安打推進，黃譯皜關鍵安打，一棒送回2分、幫助球隊翻轉戰局。

黃譯皜今天也是投打都有表現，除了敲出勝利打點，比賽後半段後援登板，投2局被敲3支安打，投出2次四壞保送，但沒有失分，率隊晉級冠軍戰，也拿下勝投。

新竹縣隊連2屆闖進冠軍戰，去年冠軍戰不敵台中市隊、拿下亞軍，花蓮縣隊上一次闖進冠軍戰已經是2011年，當年在冠軍戰不敵台東縣隊、最終拿下亞軍；新竹縣、花蓮縣明天爭冠，冠軍隊伍取得今年U12世界盃少棒賽組訓權。