快訊

遭野狗咬死？台南梅嶺比丘尼離奇陳屍山徑 警初判死因：外力造成

大反攻迫在眉睫？烏總司令發影片喊話：是時候奪回屬於我們的東西了

北京不放行陸客…台灣將產生巨大「觀光逆差」 旅遊業界大老憂心

華南金控盃少棒／各自擊敗對手 新竹縣、花蓮縣明爭冠

中央社／ 台北27日電

華南金控盃少棒賽4強新竹縣隊羅浩翰先發5局失1分好投壓制，率隊以3比1擊敗台中晉級；花蓮縣隊黃譯皜投打俱佳，5局敲出致勝安又後援穩守，率隊以2比1擊敗台北市隊，明天將與新竹縣爭冠。

112年華南金控盃全國少棒錦標賽4強在台南舉行，新竹縣隊今天與台中市隊交手，台中市隊1局上先馳得點，新竹縣隊2局下靠著接連2支安打追回1分，4局下再靠著接連安打、盜本壘，攻下2分、奠定勝基。

新竹縣隊先發投手羅浩翰今天總計用87球投5局，被敲出5支安打，投出6次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制，率隊晉級冠軍戰、也拿下勝投。

花蓮縣隊今天4強與台北市隊交手，台北市隊3局下靠著接連四壞保送、暴投先跑回1分，花蓮縣隊前4局沒能拿下分數，5局上2人出局後靠著保送、鄭奇恩安打推進，黃譯皜關鍵安打，一棒送回2分、幫助球隊翻轉戰局。

黃譯皜今天也是投打都有表現，除了敲出勝利打點，比賽後半段後援登板，投2局被敲3支安打，投出2次四壞保送，但沒有失分，率隊晉級冠軍戰，也拿下勝投。

新竹縣隊連2屆闖進冠軍戰，去年冠軍戰不敵台中市隊、拿下亞軍，花蓮縣隊上一次闖進冠軍戰已經是2011年，當年在冠軍戰不敵台東縣隊、最終拿下亞軍；新竹縣、花蓮縣明天爭冠，冠軍隊伍取得今年U12世界盃少棒賽組訓權。

延伸閱讀

PLG／國王三分雨擋下夢想家反撲 將與富邦勇士爭冠

春季聯賽／洪心騏6局無失分MVP 桃園勇奪隊史首冠

玉山盃／李至浩7局完全比賽 宜蘭縣擊退新竹縣

花蓮縣府喊話工程預算遭議會延宕 議員聲明遭抹黑

相關新聞

中職／獅隊洋投風火輪豪取4連勝 蘇智傑3打擊數據稱王

統一獅隊今天首局打下2分後就未再落後，洋投勝騎士7局被敲4安、4次三振僅失1分的優質先發，加上蘇智傑開轟、3安打敲回3分...

中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱

「本土羅力」，就在今天成為實際存在於中職史冊中的人物。已退役的史上最強洋投羅力此役回歸選手身分，扛起富邦悍將隊先發投手，...

中職／羅力最快球速136公里 外部物質檢查還以為裁判來道賀

「本土羅力」今天成為實際存在於中職史冊中的人物，今天扛起富邦悍將隊先發投手，1打席限定，象徵性啟用「羅力條款」，這一刻讓...

棒球／大谷翔平花卷東學弟敲130轟 續寫日本高中生紀錄

日本花卷東高校高三強打佐佐木麟太郎，今天敲出高中生涯至今第130支全壘打的3分砲，繼續推升日本高中生3年總計全壘打數歷史...

MLB／金布洛爾生涯400次救援成功 MLB史上第8人

費城費城人今天6比4擊敗亞特蘭大勇士，除了費城人打者馬許（Brandon Marsh）敲出超前比分安打，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）更拿下生涯400次救援成功，成為第8位達成這項紀錄的投手。

中職／猛威爾形同本季報銷 葉君璋看前景「充滿挑戰」

味全龍隊再傳洋投重大傷情，昨天先發1.1局核爆的猛威爾，檢查後手肘韌帶、肌腱都有撕裂傷，粗估缺席3、4個月，幾乎形同本季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦