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中職／有follow恰恰已變恰總 羅力祝好運：但不是對上悍將時

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅力今天以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投羅力今天以本土球員名額登錄，擔任先發投手對味全龍隊投1打席，象徵性啟用「羅力條款」，成為史上第一位以本土登錄的外籍球員。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊傳奇洋投羅力去年9月引退，展開退休生活，但持續關注中職賽事，也有follow到中信兄弟隊換了新教頭，他祝福新教頭「恰恰」彭政閔好運，「但不是對富邦時」。

羅力今年擔任悍將隊海外球探，本周為「L39end」主題日返台，今天擔任先發投手，投1打席，面對味全龍隊首棒高孝儀共投5球，以右外野飛球取得出局數。

儘管已經退役，羅力的生活仍然離不開棒球，平常早上起床後也會看中職比賽，「不一定會看完全場，但早上起來還是會關注一下比賽，主要是看富邦的比賽，尤其是外籍選手。」

羅力生涯共對戰彭政閔132打席，被敲包含1轟在內的35支安打，對戰被打擊率為3成07。被問到是否知道「恰恰」已經成為兄弟總教練，羅力非常狀況內，「我有看到恰恰現在是兄弟的總教練，大概兩周前吧！」羅力表示，祝福他帶兵順利，但不是對上悍將隊時。

羅力 中職 彭政閔 富邦悍將 中信兄弟

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