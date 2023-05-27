中職／羅力最快球速136公里 外部物質檢查還以為裁判來道賀

「本土羅力」今天成為實際存在於中職史冊中的人物，今天扛起富邦悍將隊先發投手，1打席限定，象徵性啟用「羅力條款」，這一刻讓他起雞皮疙瘩，儘管打滾中職已久，但此役還是有讓他小意外的瞬間，就是出現在外部物質檢查。

悍將球團為他巧心安排「L39end」主題日，羅力透露球團在幾個月前提出向這項計畫，上個月才做了決定，「一直有在投球，知道自己還有這個能力。」羅力退休後仍維持部分投球訓練，「這是我生活的一部分，也希望帶給我的小孩健康的生活模式，當然投球強度是比較低一點。」

以本土球員身分站上投手丘，羅力說畢竟還是一場正式比賽，「不希望分散焦點，想著趕快抓到出局數，把球交給下一個投手。」久違的面對打者，他當下深呼吸、讓自己冷靜，「投球這件事就像騎腳車，知道自己可以做得到，只是有點緊張。」

賽前並未與捕手姚冠瑋討論配球，面對味全龍隊首棒高孝儀，羅力的5球包括2顆直球、3顆指叉球，最快球速136公里。

有趣的是，本季啟用的外部物質檢查，並未因為是羅力而簡便行事，裁判依然盡責上前檢查，也讓羅力嚇了一跳。

「我有看比賽，知道今年有這項新規定。」羅力笑說：「但我沒預期今天會檢查我，當時裁判過來，我以為是要跟我說恭喜，他要我伸出手，當下有點搞不清楚狀況。」他也透露，檢查完畢後，裁判也向他表達了道賀。

從2012年踏上中職，起初為撐過洋將去留大限而拚搏，到成為史上最強洋投，累積滿一軍9年年資。羅力說，在台灣的日子，改變了他的棒球人生，回顧在台灣經歷的一切，自己抱持感激，包括今天在場上感受球迷的歡呼聲，「非常特別，不知道該如何形容這個感覺，這會讓我永生難忘。」