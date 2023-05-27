快訊

中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱

頭皮發麻！千萬別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 一不小心開啟暗網通道

棒球／大谷翔平花卷東學弟敲130轟 續寫日本高中生紀錄

中央社／ 東京27日綜合外電報導
大谷翔平學弟佐佐木麟太郎狂寫全壘打紀錄。 截自推特
大谷翔平學弟佐佐木麟太郎狂寫全壘打紀錄。 截自推特

日本花卷東高校高三強打佐佐木麟太郎，今天敲出高中生涯至今第130支全壘打的三分砲，繼續推升日本高中生3年總計全壘打數歷史紀錄。

佐佐木過去只花一年時間，就追平花卷東「老學長」、美國職棒大聯盟洛杉磯天使球星大谷翔平當年花3年才達到的高中總計56轟，高中生涯至今總計已敲出創歷史新高的130轟，遙遙領先紀錄上第2名清宮幸太郎的111轟。

日本日刊體育報導，佐佐木本季過去兩場賽事因背痛缺賽，今天以3棒打者先發出戰盛岡第四高校，在2局敲出本季正式比賽的第1支全壘打，這是他繼2022年9月26日以來，再度在正式賽事中開轟。

花卷東終場以7比3輕取盛岡第四高校，闖進第70屆春季東北地區高中棒球岩手縣大會的冠軍戰，也取得6月7日起在岩手縣舉辦的東北大會出賽資格。

佐佐木目前累計130轟不僅大幅超越大谷翔平當年的56轟，也超過不少職業棒球老前輩的成績，例如松井秀喜的60轟、筒香嘉智的69轟、城島健司的70轟、中田翔的87轟，及村上宗隆的52轟。

大谷翔平 棒球

延伸閱讀

MLB／大谷翔平4打數熄火 天使10安得2分中止4連勝

MLB／馬林魚教頭讚大谷翔平GOAT 自己兒子都是粉絲

MLB／未雨綢繆？天使有意回歸投1休4 大谷翔平也有可能

MLB／大谷翔平開轟效率比去年好 日媒預測拿下全壘打王

相關新聞

中職／「本土羅力」正式成立！高孝儀出局後送上擁抱

「本土羅力」，就在今天成為實際存在於中職史冊中的人物。已退役的史上最強洋投羅力此役回歸選手身分，扛起富邦悍將隊先發投手，...

MLB／金布洛爾生涯400次救援成功 MLB史上第8人

費城費城人今天6比4擊敗亞特蘭大勇士，除了費城人打者馬許（Brandon Marsh）敲出超前比分安打，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）更拿下生涯400次救援成功，成為第8位達成這項紀錄的投手。

中職／猛威爾形同本季報銷 葉君璋看前景「充滿挑戰」

味全龍隊再傳洋投重大傷情，昨天先發1.1局核爆的猛威爾，檢查後手肘韌帶、肌腱都有撕裂傷，粗估缺席3、4個月，幾乎形同本季...

中職／這球要接！「本土羅力」比賽用球印上紀念LOGO

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天將以先發投手之姿，投1打席，正式啟用「羅力條款」，去年因他震撼引退而來不及申請的實戰特殊用球，...

中職／142球之戰壓垮猛威爾？葉總沒答案但想到翁瑋均

味全龍隊洋投猛威爾昨天1.1局核爆7分後，今天就傳形同本季報銷的傷情，回顧他的中職生涯，單局爆已非新鮮事，當年那場142...

中職／羅昂為何與陳鴻文對嗆？獅隊餅總來解謎

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，然而7局上卻發生插曲，在休息區的羅昂與場上猿隊投手陳鴻文隔空互嗆，獅隊「餅總」林岳平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦