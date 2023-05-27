棒球／大谷翔平花卷東學弟敲130轟 續寫日本高中生紀錄

日本花卷東高校高三強打佐佐木麟太郎，今天敲出高中生涯至今第130支全壘打的三分砲，繼續推升日本高中生3年總計全壘打數歷史紀錄。

佐佐木過去只花一年時間，就追平花卷東「老學長」、美國職棒大聯盟洛杉磯天使球星大谷翔平當年花3年才達到的高中總計56轟，高中生涯至今總計已敲出創歷史新高的130轟，遙遙領先紀錄上第2名清宮幸太郎的111轟。

日本日刊體育報導，佐佐木本季過去兩場賽事因背痛缺賽，今天以3棒打者先發出戰盛岡第四高校，在2局敲出本季正式比賽的第1支全壘打，這是他繼2022年9月26日以來，再度在正式賽事中開轟。

花卷東終場以7比3輕取盛岡第四高校，闖進第70屆春季東北地區高中棒球岩手縣大會的冠軍戰，也取得6月7日起在岩手縣舉辦的東北大會出賽資格。

佐佐木目前累計130轟不僅大幅超越大谷翔平當年的56轟，也超過不少職業棒球老前輩的成績，例如松井秀喜的60轟、筒香嘉智的69轟、城島健司的70轟、中田翔的87轟，及村上宗隆的52轟。