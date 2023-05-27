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MLB／金布洛爾生涯400次救援成功 MLB史上第8人

中央社／ 綜合外電報導
金布洛爾達成生涯400次救援成功。 路透社
金布洛爾達成生涯400次救援成功。 路透社

費城費城人今天6比4擊敗亞特蘭大勇士，除了費城人打者馬許（Brandon Marsh）敲出超前比分安打，後援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）更拿下生涯400次救援成功，成為第8位達成這項紀錄的投手。

馬許於6局上滿壘且2人出局的情況下，擊出左外野方向帶有2分打點安打，讓費城人4比3超前勇士，直到終場就以6比4取勝。

費城人先發投手華克（Taijuan Walker）投了6.2局被敲10支安打失3分，送出1次三振、1次保送，奪下個人本季第4場勝投。

勇士舒斯特（Jared Shuster）主投5.2局被打3支安打掉3分，後來勇士的牛棚投手提油救火，僅3.1局又失了3分。

金布洛爾今天在客場9局下登板救援，投1局沒被敲安無失分，幫助費城人鎖住勝利，根據MLB官網資料，他成為大聯盟史上第8位達成400次救援成功的投手。

前面7人分別是652次救援成功的李維拉（Mariano Rivera）、601次的霍夫曼（Trevor Hoffman）、478次的史密斯（Lee Smith）、437次的羅德里格斯（Francisco Rodriguez）。

還有424次的法蘭柯（John Franco）、422次的華格納（Billy Wagner）及401次的簡森（Kenley Jansen）。

費城人

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