MLB／金布洛爾生涯400次救援成功 MLB史上第8人

費城費城人今天6比4擊敗亞特蘭大勇士,除了費城人打者馬許(Brandon Marsh)敲出超前比分安打,後援投手金布洛爾(Craig Kimbrel)更拿下生涯400次救援成功,成為第8位達成這項紀錄的投手。

馬許於6局上滿壘且2人出局的情況下,擊出左外野方向帶有2分打點安打,讓費城人4比3超前勇士,直到終場就以6比4取勝。

費城人先發投手華克(Taijuan Walker)投了6.2局被敲10支安打失3分,送出1次三振、1次保送,奪下個人本季第4場勝投。

