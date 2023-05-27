中職／「本土羅力」唯一對手 高孝儀感念每一杯星巴克

富邦悍將隊洋投羅力今天將以本土球員名額登錄，以先發投手之姿對味全龍隊投1打席，這尊榮的1打席，將碰上前隊友高孝儀，過去喝過不少他請的星巴克，高孝儀感念在心，「而且他都不是請一桶的，是一人一杯。」

新莊棒球場這兩天舉辦「L39end」主題日，羅力今天擔任先發投手、明天擔任開球嘉賓。此戰將寫下中職史上的紀錄時刻，羅力行使「羅力條款」，以本土名額登錄，先發投1打席，外界關注龍隊首棒已久，最終證實並未有特殊安排，而是如常排上高孝儀。

高孝儀為義大犀牛隊2013年第9指名，與羅力是老戰友，2016年都是犀牛奪冠班底，雖未刻意安排，但也是美麗的巧合。

高孝儀也說：「看到他，會想到以前一起打球的畫面，人很好這應該不用多說，他很敬業，重點是我們有一起拿到我們在中職的唯一一座冠軍。」

高孝儀還沒有對戰羅力的經驗，只有從外野看過去的隊友視角，「從外野看是看得很熟啦！從本壘還沒看過。」對於這個打席的預想，高孝儀說，「如果可以以他的招牌指叉連發應該也不錯，一定不好打，在外野都看對手在揮空氣。」

高孝儀表示，以羅力的敬業態度，可以想像為了這個打席一定也準備了一段時間；是否要挑戰把這顆紀念球送上觀眾席？他笑答：「這不是我的風格。」

中職休息室裡選手請隊友飲料的狀況常見，羅力打滾中職多年，當然也請過無數回，高孝儀過去也喝過不少，「有啊！他很大方，常常請星巴克，而且他請星巴不是一桶的，都是一人一杯，不是好幾千塊那種。」