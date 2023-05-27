玉山盃／李至浩7局完全比賽 宜蘭縣擊退新竹縣

玉山盃全國青棒錦標賽今天在台體大棒球場的第2場賽事，宜蘭縣先發投手李至浩投出7局完全比賽，完全沒有讓對方打者上壘，終場宜蘭縣以5比0擊敗新竹縣，李至浩奪下勝投。

玉山盃青棒賽採7局制，宜蘭縣隊來自羅東高工的左投李至浩今天僅用56球就完投7局，完全沒有被敲出安打，也沒有投出保送，沒有讓對方打者碰到壘包，演出21上21下，其中送出2次三振，達成難得的完全比賽，奪下勝投。

宜蘭縣打線是在1局下就展開攻勢，黃力洋敲出安打後，對方發生失誤形成一、二壘有人，張凱鈞再敲出安打送回1分，接著潘凱翔擊出高飛犧牲打，取得2比0領先。3局下許志一、林晏霆接連敲二壘安打，攻下1分後，再靠著失誤得1分。

宜蘭縣於4局下再添1分，終場就以5比0擊敗新竹縣，宜蘭縣繼續挺進下一場比賽，新竹縣則是吞下2敗遭到淘汰。另外，今天在台體大棒球場的第1場比賽，則是由台北市以5比2擊敗南投縣。