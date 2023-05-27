中職／142球之戰壓垮猛威爾？葉總沒答案但想到翁瑋均

味全龍隊洋投猛威爾昨天1.1局核爆7分後，今天就傳形同本季報銷的傷情，回顧他的中職生涯，單局爆已非新鮮事，當年那場142球的無安打比賽是否為造成他後續傷情的其中一根稻草？總教練葉君璋沒有答案，倒是想起樂天桃猿隊的投手翁瑋均。

猛威爾初步診斷手肘韌帶、肌腱撕裂傷，接下來會返美治療，與龍隊的合約到期後不續，龍隊將物色新洋投。

葉君璋指出，昨天賽前看猛威爾的牛棚，還覺得怎麼今天看起來狀況很好，但上去投卻變了個樣，「當下還沒想到是受傷，後來第二局，說手不舒服。」傷勢是否為去年導致他整季未投的舊傷？葉君璋說一樣是手肘，但傷勢的狀況不一樣。

猛威爾的中職生涯不乏短局數爆炸經驗，2021年就有兩場投不滿1局的先發，該年也在總冠軍賽第3戰只投1.1局，而這些都發生在他2021年4月2日對龍隊的142球無安打比賽之後。

當年那場燃燒手臂的無安打比賽，是否造成猛威爾後續傷情？葉君璋想到的是另一個案例，「前年有一場比賽，翁瑋均對我們投，很像都沒失分，我心想怎麼讓他投那麼多，投完之後就開始不好、就開始開刀。」葉君璋說：「要說有沒有關係？我覺得不會完全沒關係，但我也不覺得完全是因為那場。」

葉總印象中的這場比賽，其實就發生在猛威爾的無安打比賽後沒幾天，翁瑋均在2021年4月7日對龍隊先發8局共用126球。