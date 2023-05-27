中職／王威晨人氣王三連霸有強敵 明星賽黃海中一點橘

中信兄弟隊王威晨的明星賽人氣王三連霸之路，遇到隊內強力競爭者，2023年中華職棒明星賽網路票選活動截至5月26日晚間23:59為止，總投票數已突破400萬336票，而目前由江坤宇以12萬5706票，暫居人氣王寶座。

明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場舉行，網路票選活動票選自15日開始，至6月15日晚間23:59截止，目前票數前三名分別是江坤宇、呂彥青（12萬2713票）、王威晨（11萬6300票）。

明星賽票選依照位置區分組成明星隊，各位置將選出一名代表，其中外野手有三名，總計選出12人，目前11位領先者都是中信兄弟隊球員，僅統一獅隊陳傑憲在一片黃海中殺出重圍。

投手方面，先發投手目前由中信兄弟吳哲源91323票排第一，中繼投手中信兄弟李振昌76372票、救援投手則是呂彥青第一；捕手部分，中信兄弟福來喜以104310票暫居第一。

內野手部分，一壘手中信兄弟張志豪97654票領先，二壘手第一名是中信兄弟岳東華111158票，三壘手是去年人氣王中信兄弟王威晨，游擊手江坤宇排第一，去年明星二壘手統一獅林靖凱今年同在游擊競爭以42736票居次。

外野手將選出三名，目前第一名為中信兄弟詹子賢108497票，緊追在後的是統一獅人氣外野手陳傑憲101888票，第三名是去年台灣大賽MVP中信兄弟岳政華95203票；指定打擊則由中信兄弟「老鬼」周思齊89992票排第一，不過味全龍林智勝76593票也很接近。