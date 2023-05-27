快訊

Netflix比其他OTT平台「貴翻倍」值得嗎？寄生蟲改訂閱單人方案見1規則更氣：是在逼我？

新光經營權大戰 吳東進給吳東亮家書「不希望你我成為家族罪人」

中職／王威晨人氣王三連霸有強敵 明星賽黃海中一點橘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023年中華職棒明星賽網路票選活動截至5月26日晚間23:59為止，明星隊中途票選結果。圖／中華職棒提供
2023年中華職棒明星賽網路票選活動截至5月26日晚間23:59為止，明星隊中途票選結果。圖／中華職棒提供

中信兄弟隊王威晨的明星賽人氣王三連霸之路，遇到隊內強力競爭者，2023年中華職棒明星賽網路票選活動截至5月26日晚間23:59為止，總投票數已突破400萬336票，而目前由江坤宇以12萬5706票，暫居人氣王寶座。

明星賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場舉行，網路票選活動票選自15日開始，至6月15日晚間23:59截止，目前票數前三名分別是江坤宇、呂彥青（12萬2713票）、王威晨（11萬6300票）。

明星賽票選依照位置區分組成明星隊，各位置將選出一名代表，其中外野手有三名，總計選出12人，目前11位領先者都是中信兄弟隊球員，僅統一獅隊陳傑憲在一片黃海中殺出重圍。

投手方面，先發投手目前由中信兄弟吳哲源91323票排第一，中繼投手中信兄弟李振昌76372票、救援投手則是呂彥青第一；捕手部分，中信兄弟福來喜以104310票暫居第一。

內野手部分，一壘手中信兄弟張志豪97654票領先，二壘手第一名是中信兄弟岳東華111158票，三壘手是去年人氣王中信兄弟王威晨，游擊手江坤宇排第一，去年明星二壘手統一獅林靖凱今年同在游擊競爭以42736票居次。

外野手將選出三名，目前第一名為中信兄弟詹子賢108497票，緊追在後的是統一獅人氣外野手陳傑憲101888票，第三名是去年台灣大賽MVP中信兄弟岳政華95203票；指定打擊則由中信兄弟「老鬼」周思齊89992票排第一，不過味全龍林智勝76593票也很接近。

全壘打大賽採用全網路票選，前八名選手即入選全壘打大賽，目前由林智勝145469票高居第一，第二至八名選手分別為林安可、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、陳子豪、福來喜、林立、統一獅蘇智傑。

2023年中華職棒明星賽網路票選活動截至5月26日晚間23:59為止，全壘打大賽中途票選結果。圖／中華職棒提供
2023年中華職棒明星賽網路票選活動截至5月26日晚間23:59為止，全壘打大賽中途票選結果。圖／中華職棒提供

中信兄弟 明星賽 統一獅

延伸閱讀

中職／凌晨1點3分…龍象締史上最晚戰役 兄弟近12戰9勝

中職／王威晨2美技相挺無安打比賽 自嘲「我也無安打」

中職／岳政華差點「完全打擊+生涯百安」 關鍵字是王威晨

中職／曾仁和回歸首戰6局失1分很威 助桃猿踩過兄弟

相關新聞

中職／這球要接！「本土羅力」比賽用球印上紀念LOGO

富邦悍將隊傳奇洋投羅力今天將以先發投手之姿，投1打席，正式啟用「羅力條款」，去年因他震撼引退而來不及申請的實戰特殊用球，...

中職／羅昂為何與陳鴻文對嗆？獅隊餅總來解謎

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，然而7局上卻發生插曲，在休息區的羅昂與場上猿隊投手陳鴻文隔空互嗆，獅隊「餅總」林岳平...

中職／5次雙殺打！猛獅平聯盟苦命紀錄 還是贏桃猿登頂

統一獅隊今天攻勢屢屢受阻，雖然首局就用3支安打攻下3分，但全場出現了5次雙殺打，追平中華職棒單隊單場最多紀錄，好在最終仍...

中職／獅猿戰無名火 羅昂與陳鴻文隔空對嗆

統一獅隊與樂天桃猿隊打到7局上無名火起，陳鴻文登板中繼投到一半，獅隊今天不上場的投手羅昂卻在休息區碎唸，陳鴻文投完後忍不...

中職／失誤比去年同期多13次 猿隊爭冠隱憂

樂天桃猿隊今年團隊打擊率2成84是聯盟第一，投手防禦率3.94排第三，失誤數45次聯盟最高是一大隱憂，比去年同期多了13...

春季聯賽／「花花」張正偉最後一戰 要為台中爭冠

112年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰將於明日早上9點開打，國體大棒球場由台中成棒隊對上桃園市成棒隊，問鼎甲組成棒冠軍，這也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦