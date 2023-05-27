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玉山盃／黃騰威猛打賞灌3打點 新竹市淘汰彰化縣

中央社／ 新北27日電
截自玉山盃臉書
截自玉山盃臉書

玉山盃全國青棒錦標賽今天進行第3天賽程，新竹市隊在第1局就掉分，不過打線後來居上在第2局就逆轉，其中開路先鋒黃騰威猛打賞、包辦3打點，最終以8比3擊退彰化縣。

今天在三重棒球場進行的敗部賽程，新竹市先發投手范茗舜1局上就遇到亂流，投出保送後再被敲2支安打，失掉2分，此時投手吳紹遠臨危授命登板，順利解決危機，沒有擴大失分。

新竹市打線從1局下就展開反攻，黃騰威、林泓弦、古家年連續敲出安打，攻下1分；2局下二、三壘有人時，黃騰威敲出安打送回追平分，劉宇翔再敲安打帶有2分打點，取得4比2領先；3局下新竹市再靠著3支安打、1次保送攻下4分，其中黃騰威敲出2打點安打。

雖然彰化縣在6局上攻下1分，終場新竹市還是以8比3擊敗彰化縣，彰化縣遭到淘汰。此戰新竹市團隊敲出10支安打，前3棒黃騰威、林泓弦、劉宇翔就包辦6支，其中開路先鋒黃騰威4打數敲出3支安打，包辦3打點、3得分，打線中表現最亮眼。

雖然一開賽就落後，不過後來馬上追回逆轉，賽後新竹市總教練黃郁倫受訪時表示，「（一開始落後）其實沒有受到影響，因為這批選手前面4名打者可以Hold住球隊、穩定軍心，主要就是看選手臨場反應。」

談到前3棒打者，黃郁倫指出，他們經驗比較豐富，可以帶動球隊氣勢，尤其只有林泓弦是高三生，其他2名選手都只有高二，「主要是他們認真，他們進來時剛好遇到我們換血期，高二後頂上來的速度還算滿快的。」

黃郁 玉山盃

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