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影／全國龍舟熱身賽！34萬高獎金池上竹筏划很大

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
池上鄉長林建宏(右五起)、鄉代會主席林文雄等人，共同嗚笛宣布竹筏競賽開始。記者卜敏正／攝影
池上鄉長林建宏(右五起)、鄉代會主席林文雄等人，共同嗚笛宣布竹筏競賽開始。記者卜敏正／攝影

台東池上鄉年度盛事「池上划很大」竹筏競賽，今明兩天在大坡池登場，今年總獎金近35萬元，吸引29支來自全國各地隊伍參加，竹筏競速今天開划，選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷，明天續辦竹筏拔河賽，鄉長林建宏歡迎大家到場同歡。

林建宏表示，竹筏競賽所在地大坡池，過往為先民駕竹筏捕魚、採菱角所在地，大波池不僅風光明媚，也是許多池上人經濟生計來源，歷任鄉長及公所同仁共同努力，整治大坡池愈來愈美，並結合歷史脈絡融入運動休憩，辦「池上划很大」竹筏季。

林建宏說，邁入第22年大波池竹筏賽，每年都吸引全國各縣市運動好手競技，今年有29隊參賽、為歷年之最，有不少隊伍將竹筏競賽視為全國龍舟熱身賽，每年都參加。

池上鄉公所表示，今年總獎金逾34萬元創歷年新高，其中12人制全國賽18萬元、鄉內賽7萬9000，學生組1萬9500，竹筏拔河也有6萬9000元獎金，不僅讓更多選手到池上競賽、觀光，也讓池上划很大活動聲名遠播。

竹筏競速今天在池上大坡池開划，選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷。記者卜敏正／攝影
竹筏競速今天在池上大坡池開划，選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷。記者卜敏正／攝影
池上國中小選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷。記者卜敏正／攝影
池上國中小選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷。記者卜敏正／攝影
池上國中小選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷。記者卜敏正／攝影
池上國中小選手們乘竹筏隨鼓聲節奏奮力向划、加油聲不斷。記者卜敏正／攝影
池上鄉長林建宏(左)到場鼓勵池上國中參賽選手。記者卜敏正／攝影
池上鄉長林建宏(左)到場鼓勵池上國中參賽選手。記者卜敏正／攝影

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