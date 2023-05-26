中職／MVP讓丘總問號「人帥真好」 江少慶出來看到8分好開心

富邦悍將今天以11：2擊敗味全龍隊，江少慶先發5局被敲8安打、失2分，放在他今年成績來看是相對平庸的一戰，總教練丘昌榮賽後得知單場MVP是江少慶，滿臉問號，受訪開場、結語都是「人帥真好」。

江少慶此役在1局上就掉分，但悍將打出火力支援兇猛的一戰，第2局猛攻13人次、灌進8分，這是悍將2020年球季以來的單局最多得分。

丘總得知單場MVP是江少慶後滿臉問號，被媒體追問他眼中的此役最大功臣，他回應，申皓瑋的陽春砲是帶動士氣的一擊，幾個年輕球員的選球、劉俊豪戰術執行成功，「選球、作戰、速度配合到位，讓分數可以多一點。」一連點名了多位選手，他說：「每個人都很突出是最好的。」

丘昌榮坦言，江少慶此役狀況沒那麼理想，「但棒球就是這樣，有時他投很好，但分數支援沒有很多，希望他可以更穩定一點、每場投到7局。」

江少慶本季罕見海量火力支援，2局下看到隊友打下8分，他坦言：「出來後看到是滿開心的。」儘管該局間隔時間較長，但他說場邊維持自己的熱身步調，並沒有受到影響。江少慶也不諱言，拿到單場MVP有點意外，對於丘總說的「人帥真好」，他害羞回應：「謝謝丘哥」。