中職／林岳平點名林益全防守 獅橫掃關鍵在守備

統一獅隊今晚以7：0擊敗樂天桃猿隊，在桃園棒球場完成三連戰橫掃，總教練林岳平點出關鍵在自家守備，這3場合計僅2次失誤，今天更攔下不少可能形成安打的球。

獅隊今天全場敲出14支安打、攻下7分，原本攻勢可能更猛烈，但中間夾著追平聯盟紀錄的5次雙殺打，林岳平表示，雙殺確實阻斷不少攻勢，其中有戰術沒成功的地方，「但也是對方守得好，才能攔下做出雙殺」。

講到守備，獅隊開季至今36場24次失誤，與味全龍並列第二少，林岳平指出，這三連戰能贏球關鍵就在守備，像是今天中段攻勢比較不順的時刻，是防守穩住陣腳，「內野手林靖凱、林子豪，包括林益全，都有攔下即將形成安打的球」。

攻勢方面，林岳平賽前才稱讚林子豪進步很多，今天立刻繳出5打數4安打表現，林岳平笑說：「應該是昨天他有休息，今天體力充足，把沒打到的打回來。」