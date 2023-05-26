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中職／悍將打線極端的愛 暴打11分支援江少慶收贏

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將先發投手江少慶。記者林伯東／攝影
富邦悍將先發投手江少慶。記者林伯東／攝影

江少慶今天終於成功召喚火力，富邦悍將隊第2局以13人次、8分大局奠定勝基，終場以11：2擊敗味全龍隊，先發5局失2分的江少慶拿下本季第2勝。

兩軍今天在新莊棒球場展開3連戰，龍隊首局就靠2安打串聯先馳得點，但悍將也迅速攻克龍隊洋投猛威爾，2局下先靠申皓瑋飛出球場之外的陽春砲追平，點燃了球隊的反撲氣燄。

加上申皓瑋在內，猛威爾連續讓7棒上壘，李宗賢、劉俊豪的安打各挹注1分打點，滿壘局面再保送范國宸擠回1分，龍隊也在此時換投。呂詠臻接手後被蔣智賢掃出2分打點二壘打，再因暴投送分，猛威爾最終先發1.1局核爆7分。

龍隊危機未止，三壘手劉基鴻、游擊手曾傳昇先後發生失誤，悍將在這局的攻勢最終打了13人次、狂攻8分。

悍將第5局繼續蹂躪對手，王正棠安打、范國宸高飛犧牲打各追加1分，才打5局得分已經雙位數、握有10：2領先，江少慶以97球完成5局投球後退場，被敲8安打、失2分，內容已是他本季相對不安的一場。

江少慶本季至今2勝，打線分別在他投球任內攻下9分、10分，另外6場則是合計38局只獲得4分火力支援，隊友給他的愛很極端。

富邦悍將申皓瑋二局下擊出左外野全壘打。記者林伯東／攝影
富邦悍將申皓瑋二局下擊出左外野全壘打。記者林伯東／攝影

江少慶 申皓瑋

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