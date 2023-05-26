中職／洋投風火輪擋猿 首支20勝球隊猛獅先拔旗

樂天桃猿隊先前靠著一波6連勝取得19勝，沒想到接下來一波5連敗卡關，反被統一獅隊超車，獅隊今天以7：0擊敗猿隊後完成3連戰橫掃，成為本季第一支取得20勝的球隊，也以1場勝差領先猿隊獨居第一，獅隊洋投風火輪戰術奏效。

獅隊本周只有4場比賽，前兩場對猿隊由羅昂、布雷克，兩人雖未取得勝投，但獅隊在比賽後段完成反撲，而今晚則是首局就取得3分，加上克維斯先發7局無失分的好投，以7：0擊敗猿隊，明天移師洲際球場交給勝騎士對上中信兄弟隊。

獅隊本季首次單周動用4名洋投應戰，獅隊總教練林岳平表示，主要是讓布雷克有喘息空間，加上對上猿隊也是重要的比賽，「克維斯在二軍一直準備，一直想找時間讓他上來。」

克維斯對球隊安排也無異議，「只要能夠幫助球隊贏球的決定我都支持。」他理解因自己前幾場先發局數不長，加上勝騎士在二軍表現不錯，因此當時做出輪調，「這樣安排對球隊是有幫助的。」

前4場先發只有1場投滿6局，克維斯今天表現大不同，林岳平表示，先前請他到二軍微調，「因為之前壞球比較多，希望他多用直球去搶好球數，今天看起來有奏效，他是好投手，但局數太短的話，牛棚調度會比較吃緊。」

克維斯也認為自己有拿出二軍調整的成果，「能投到7局是很好，不過我最滿意的是拿下這場比賽，幫助球隊站上第一，加上橫掃對手。」克維斯指出猿隊投、打都很厲害，很開心自己能夠在這個關鍵時刻幫助球隊扳倒強敵。