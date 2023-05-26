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中職／5次雙殺打！猛獅平聯盟苦命紀錄 還是贏桃猿登頂

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊先發投手克維斯投7局無失分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手克維斯投7局無失分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天攻勢屢屢受阻，雖然首局就用3支安打攻下3分，但全場出現了5次雙殺打，追平中華職棒單隊單場最多紀錄，好在最終仍以7：0在桃園棒球場拿下勝利，樂天桃猿隊吞下5連敗，獅隊也獨居第一。

獅隊今天作客桃園棒球場面對樂天桃猿隊，1局上陳傑憲、林子豪、胡金龍3支安打，中間夾著蘇智傑保送，攻下2分，林安可高飛犧牲打敲回第3分，只不過接下來林益全雙殺打終止攻勢，也成為平紀錄的起點。

接下來3局上林子豪開局敲安、1出局後胡金龍雙殺打；4局上林益全開局保送、1出局後林祖傑雙殺打；6局上1出局後林安可敲安、林益全保送、陳重羽內野安打，滿壘時林祖傑又一次雙殺打。

7局上林靖凱開局敲安，換陳傑憲敲出雙殺打，追平聯盟單場最多紀錄，好在接下來林子豪二壘打、蘇智傑安打，打回獅隊第4分，但中間已經經過7次殘壘；9局上獅隊4支安打再添3分，但沒有再敲雙殺打。

獅隊單場5次雙殺打，追平聯盟紀錄，中職過去出現過9次單場單隊5次雙殺打，興農牛隊4次最多，獅隊加上今天也累積4次，聯盟最近一次是2017年5月5日，締造紀錄的是富邦悍將，全場5安得分掛0，還有一次是2010年兄弟象隊。

林子豪今天5打數4安打猛打賞，9局上敲安後跑回的分數，更是統一獅隊史第17000得分，創下中職史上最多，此戰打完更推進到17002分。

獅隊讓布雷克輪休，另名洋投克維斯自4月29日後再次重返一軍，今天先發以101球投完7局，被敲4支安打沒有掉分，另有4次三振沒有保送，收下本季第3勝。

猿隊曾仁和本季第二次先發，6局被敲7支安打丟掉3分吞下首敗，中繼的陳鴻文投1局被敲3安掉1分，獅隊在休息區的羅昂一度與他隔空對嗆，理由不明，所幸衝突未擴大。

統一獅隊林子豪單場4安打，跑回隊史第17000得分。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林子豪單場4安打，跑回隊史第17000得分。圖／統一獅隊提供

林子豪 樂天桃猿

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