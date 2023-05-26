日職／宋家豪中繼登板演出3上3下 樂天逆轉勝火腿

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，投1局演出3上3下，連2場出賽沒有失分，樂天在第8局靠著淺村榮斗敲逆轉2分砲，以4比3擊退日本火腿鬥士隊。

樂天金鷲隊今天在主場迎戰日本火腿隊，1局上火腿隊就靠著4支安打、萬波中正的高飛犧牲打攻下3分；樂天在5局下展開反攻，一壘有人時山崎剛敲出二壘安打，小深田大翔再敲出安打，帶有2分打點。

宋家豪在6局上、球隊1分落後時登板中繼，讓伏見寅威擊出游擊飛球出局後，三振掉江越大賀，最後再讓矢澤宏太擊出二壘滾地球出局。總計宋家豪用11球投1局，演出3上3下無失分，最快球速148公里，目前防禦率降到4.35。

樂天在8局下靠著淺村榮斗轟出逆轉2分全壘打，終場就以4比3擊敗火腿隊。

樂天先發投手藤平尚真用88球投5局，被敲出7支安打、投3次四死球，不過飆出7次三振，失掉3分；接著宋家豪、酒居知史、內星龍、松井裕樹各投1局都沒有失分，內星龍奪下勝投。

火腿隊先發投手伊藤大海則是用115球投滿7局，被敲出6支安打，出現2次保送，送出7次三振，失掉4分吞下敗投。