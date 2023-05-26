中職／悍將單局8分讓小「龍」包流湯 猛威爾1.1局爆7分

味全龍隊洋投猛威爾單局爆，今天在第2局挨了申皓瑋的超大號陽春砲後，失血不止，該局在讓連7棒上壘後被換下，此役先發只投1.1局核爆7分，富邦悍將隊則是單局攻下8分。

龍隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊展開3連戰，面對悍將強投江少慶，龍隊首局就靠2安打串聯先馳得點，但悍將面對猛威爾的攻勢來得更猛更威。

悍將2局下先靠申皓瑋的陽春砲追平，這一轟直接送出新莊球場外，也點燃了球隊的反撲氣燄；加上申皓瑋在內，猛威爾連讓7棒上壘，李宗賢、劉俊豪的安打各挹注1分打點，滿壘局面再保送范國宸擠回1分，龍隊也在此時換投。

猛威爾留在壘包上的3位跑者，由呂詠臻接手，蔣智賢掃出二壘打、灌進2分打點，再因暴投送分，猛威爾最終先發1.1局核爆7分。

呂詠臻對姚冠瑋取得出局數後，接下來三壘手劉基鴻、游擊手曾傳昇都發生失誤，悍將在這局的攻勢最終打了13人次、狂攻8分，一度連續8棒上壘。

悍將隊史單局最多得分為2019年10月3日的12分，該役以18：4擊敗統一獅隊，第1局就攻下12分，獅隊先發投手潘威倫0.2局丟掉8分，而林益全是單場MVP。