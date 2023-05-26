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玉山盃／高雄搶首勝 投手越換球速越快有根據

中央社／ 新北26日電
玉山盃高雄市隊。 玉山盃臉書
玉山盃高雄市隊。 玉山盃臉書

玉山盃青棒賽高雄市隊預賽首戰與台南市隊交手，高雄市投手安排有數據依據、越換球速越快，3任投手穩守不失分，趙佳誠關鍵安打送回致勝分，率隊以1比0拿勝。

112年玉山盃全國青棒錦標賽高雄市隊預賽首戰與台南市隊交手，兩隊比賽前半段形成投手戰，前5局打完都沒能拿下分數，高雄市隊6局下靠著保送、安打攻佔得點圈，2人出局後趙佳誠關鍵安打送回致勝分，幫助球隊拿下勝利。

高雄市隊先發投手呂昱廷投3.1局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，林育辰中繼2.2局沒被敲出安打，化解可能失分危機，李致霖後援投1局投出2次三振，3人聯手沒有讓台南市隊拿下分數。

高雄市隊總教練洪榮宏表示，因為沒有打王貞治盃，從年初高中木棒聯賽打完之後，雖然有不少練習賽，但張力還是有落差，今天團隊僅敲出6支安打，中心棒次3到5棒在得點圈有人時都沒能發揮。

洪榮宏表示，明天是休兵日會提醒球員要盡快調整進入備戰狀態，接下來遇到的隊手只會越來越強、張力會越來越大。

洪榮宏表示，今天3任投手表現都很好，投手群安排有數據依據，先發投手球速約在137、138公里左右，林育辰危機時登板化解危機，球速可以破140公里，最後壓上最快球速可破145公里的李致霖登板，投手球速越換越快，也讓對方的打者適應上沒辦法掌握的很好。

趙佳誠玉山盃關鍵安 身材不突出苦練成教頭倚賴

玉山盃青棒賽高雄市隊外野手趙佳誠埋伏9棒，今天與台南市隊交手敲出致勝安率隊搶勝；教練眼中趙佳誠自我要求高，表現不好會自責落淚，但整理好情緒後繼續苦練，成為教頭倚賴的選手。

112年玉山盃青棒賽高雄市隊今天與台南市隊交手，前5局都沒能突破僵局，高雄市隊6局下靠著高三外野手趙佳誠關鍵安打送回致勝分，幫助球隊以1比0拿勝。

趙佳誠具有U12世界盃、U15世界盃資歷，國手經驗豐富，但身材條件並不突出，身高僅162公分；總教練洪榮宏表示，趙佳誠國際賽經驗豐富，抗壓性佳，會讓他排在9棒不是打擊能力不好，主要是考量打線左打多，希望穿插安排棒次。

洪榮宏也提到，趙佳誠的爆發力好，短打作戰能力也很出色，把他放在9棒，可以連貫攻勢到前段棒次，直言：「其實我還蠻倚賴他的。」

洪榮宏誇讚趙佳誠的自我要求很高，打不好會哭，各方面訓練都很確實，雖然身材條件不好，但他很努力，高中3年進步最多的是穩定性。

趙佳誠不好意思的說，因為覺得可以更好，打不好時會自責流淚，上一次流淚是高中木棒聯賽冠軍戰輸給穀保家商，但整理好情緒後不會低潮太久。

今天6局的打席，趙佳誠表示直球來就攻擊，不要想太多，不然會綁手綁腳，「今天剛好有機會，想著該跳出來幫助球隊了。」

趙佳誠豐富國際賽經驗讓他抗壓高人一等，加上想法和心態都很成熟，平時放假如果有在學校留宿都會額外練打至少1小時，此次打玉山盃目標每場至少1支安打，畢業後會讀大學繼續磨練。

球速 玉山盃

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