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中職／江少慶王牌回神不意外 王維中讚自律如C羅

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將先發投手江少慶。本報資料照片
富邦悍將先發投手江少慶。本報資料照片

富邦悍將隊江少慶今年強悍回歸，繳出一張王牌級的成績單，好友王維中也有注意到，但直言不意外，大讚江少慶的自律，就像彭于晏，一看媒體get不到，改成「那C羅好了」。

王維中、江少慶的好交情，從旅美時期就建立，今年經典賽同披中華隊球衣難得當隊友，「雙帥」在集訓期間幾乎都黏踢踢。球季開打後，王維中從傷兵名單出發，江少慶則是好投連連，至今天對味全龍隊的先發前，以防禦率1.62、50次三振居雙冠王。

江少慶的好表現，王維中也有注意到，他表示有聽自家打者說，江少慶今年的球速、球質、變化球都越來越好，狀況也比在集訓時更好。

「他本來就有這個實力，一直以來，他都是非常認真、很自律的選手。」王維中說，江少慶很清楚自己每天到球場要幹嘛，有一套自己固定的行程，而且都會堅定去完成，「所以他有這種成績，預料之內。」

江少慶 王維中 C羅

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