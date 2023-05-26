中職／失誤比去年同期多13次 猿隊爭冠隱憂

樂天桃猿隊今年團隊打擊率2成84是聯盟第一，投手防禦率3.94排第三，失誤數45次聯盟最高是一大隱憂，比去年同期多了13次，總教練曾豪駒表示：「要再專注一點。」

猿隊今年開季35場發生45次失誤，遙遙領先各隊，甚至超過中信兄弟、統一獅兩隊加起來的失誤次數，而猿隊自己去年同樣打35場也才32次失誤，甚至是當時聯盟第二少。

曾豪駒表示：「要想辦法打得更好，數據呈現上是如此，還是要去面對每一場比賽，比賽中可以做的，就再專注一點。」

去年打完前35場，猿隊打擊數據與今年相近、團隊防禦率更優，也打出22勝12敗、6成47勝率的成績，當時與第二名有3場勝差，今年目前則是遇到4連敗，戰績與獅隊並列第一。

主力未能穩定出賽也是原因，今年林立、朱育賢、梁家榮、林承飛等主力都曾因不同狀況下二軍，猿隊中線二壘、游擊、中外野手去年開季前35場都有固定一人擔任，今年這三個守位則多半有兩人在輪替。