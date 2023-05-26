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中職／梁家榮回歸立刻先發 側腹肌傷勢好9成

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊三壘手梁家榮。本報資料照片
樂天桃猿隊三壘手梁家榮。本報資料照片

樂天桃猿三壘手梁家榮日前傷到側腹肌，休息近一個月後今天重返一軍，在今晚對統一獅隊的「天王山」之戰歸隊，而且立刻擔任先發第7棒、三壘手，梁家榮自認已痊癒9成，「都在控制內了」。

梁家榮4月30日出賽時第一打席就因揮棒導致側腹不適，提前退場後，也確認受傷，5月2日被下放後，直到24日才開始在二軍出賽，兩場出賽各敲出2安，在今天就回到一軍陣容。

「真的休滿久的。」梁家榮回顧過去兩次較大傷勢，2020年骨裂在季末提前報銷，去年遇到車禍休息1周左右就又回到場上，「這次休這麼久，回來（二軍）第一場有點陌生，球隊也安排我在前面棒次，多幾次機會適應。」

側腹肌是運動時容易拉扯到的部位，不容易完全傷癒，梁家榮也表示，目前狀況都在控制內，「有9成了，至少現在打起來都不會痛。」

猿隊總教練曾豪駒透露，梁家榮歸隊後，林智平先回到二軍，朱育賢則可能還要再打1、2場後評估。

梁家榮 樂天桃猿 朱育賢

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