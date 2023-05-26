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中職／龍王回歸！王維中27日返一軍 葉總看到他有力量的手
「龍王」王維中將在明天登錄味全龍隊一軍，本季首度回歸前線作戰，總教練葉君璋賽前與他傳接，感覺他現在是最好的時刻，丟球時可以正常用力，不像去年有所擔憂。
葉君璋表示，王維中現在的狀況，「比去年任何時刻都好，看得出來手臂是有力量的。去年看起來手沒有很順暢，今天感覺可以很正常用力。」王維中則說，因為是葉總在接，「葉總是專業捕手出身，可以幫助我看球的品質，和總教練丟球腎上腺素有比較專注。」
王維中最大的敵人是健康，屢遭傷勢打擊，他也坦言一定會失落，「每次都想，怎麼又來了。」歸隊之初先被賦與牛棚任務，王維中開玩笑說自己經驗豐富，「畢竟前兩年也有幾次。」但這回還是有不同之處，「之前都會跟我說第幾局會丟，這次可能就是隨時待命。」
升上一軍，也讓他終於與哥哥王躍霖同處一間休息室，王維中也說：「剛剛在休息室就有說，從小到大第一次，終於同隊了。」想一想後趕緊更正，「明天才登錄，還不算。」
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