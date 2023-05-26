中職／布里悍受傷隔天照樣練投 葉總看好他提前歸隊

味全龍隊一向強悍的洋投戰力，近期開始浮現不穩，總教練葉君璋認為這是遲早會碰到，只是剛好時機不太好；他也透露，動刀的布里悍傷勢復元比預估更快，跟個性有關，還爆料他受傷隔天拿個箱子跨腳，照樣可以練投。

龍隊今年部署4位洋投應戰，但布里悍5月在花蓮比賽時左腳骨裂動刀，猛威爾則因太太即將生產，接下來也會請假返每一趟。就連開季以來表現一向穩定的鋼龍，前一場休4天登板，繳出4局失5分的本季最差內容。

葉君璋表示，「總是會碰到，鋼龍、伍鐸之前狀況很好，但不可能一直都這樣，只是剛好時機不太好。」

葉總也帶來布里悍的復健進度，「我覺得會比預估快，因為選手特質，以他的個性，我覺得不會拖太久，他受傷隔天就在投球了，拿個箱子跨腳也是在投。」根據防護員回報，布里悍原先預估缺陣3個月，現在可望縮短為2個半月。

此外，猛威爾的太太剖腹產預產期原本在5月21日，後來延後，猛威爾改到6月2日離台，在那之前還會再投一場先發。