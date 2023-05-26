中職／跳接失敗變全壘打背景 成晉：就是很剛好

統一獅隊林安可昨晚把球打得強勁，一路飛到中左外野全壘打牆邊，樂天桃猿隊外野手成晉跑了一長段距離後跳起，卻差了幾公分，球打中手套前緣跟全壘打牆交接處，彈出場外形成全壘打，成晉說：「就是很剛好。」

雖然不少球迷將這球與其他「托球成全壘打」相提並論，不過成晉心情上未受影響，「昨天也是打完才看到人家討論，自己能做的就是全力去拚，是他打得好。」

剛好球打的深遠、剛好有跑到、剛好跳到那個位置，成晉用三個剛好形容昨晚的狀況，當下表情沮喪主要是覺得可惜，「畢竟跑了那麼長一段，還是很希望自己能夠接到。」交換攻守時，隊友也安慰他「差一點就接到了」。

成晉心情確實未受影響，9局下敲出安打，終結連12打數無安打的小低潮，成晉表示，近期慢慢有感受遇到狀況，「不可能一整季都完美，一定有高低潮，也正好去想辦法調整，這些過程都會是未來的經驗。」

今天賽前成晉就與林立積極討論打擊，成晉透露，去年第一個完整球季，第一次遇到低潮時不懂得找人分享，「就自己面對，那時候到球場都很痛苦。」不過有了去年經驗，今年他懂得找隊友討論，學長林立、林泓育、郭嚴文都成為諮詢對象，「球隊有這個氣氛，他們也都看過很多，很有經驗。」