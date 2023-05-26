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中職／吳俊偉見證弟弟首安卻竊笑 池恩齊懂雙重含義

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊池恩齊（左）昨天敲出生涯首安，隊長范國宸賽後交給他首安球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊池恩齊（左）昨天敲出生涯首安，隊長范國宸賽後交給他首安球。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「小小黑」池恩齊昨天敲出生涯首安，哥哥吳俊偉現場見證，反應卻是偷笑，池恩齊當下並未看到哥哥的反應，但沒看也知道他在笑，兄弟之間有種心領神會的默契，懂他笑容的雙重含義。

池恩齊前兩場出賽都是替補上場，昨天首度先發出賽。池恩齊透露，哥哥賽前就知道他要先發，還打了視訊電話給爸媽，「他在電話裡跟爸媽說，我今天要先發，要我好好把握機會。」

首打席跑出內野安打，開張生涯首安，鏡頭隨後帶到在敵軍陣營的哥哥吳俊偉，反應竟是掩嘴竊笑。池恩齊還原當下，其實並沒有轉頭看哥哥，對於他笑容背後的含義，他說：「他應該覺得我靠腳吧！他從高中就這樣講我，但我覺得他心裡也是替我開心。」

池恩齊也提到，這支內野安打往投手的方向去，其實他當下覺得完蛋，站上一壘雖有意識到是自己的首安，但沒有推進效果，他並沒有很開心，反倒第二打席出局、但有推進，還讓他更開心。

池恩齊在隊上是開心果，學長愛鬧他，常常問他「開關開了沒？」他也說與學長的相處很有親切感、沒有距離，「像阿賢學長，我很喜歡鬧他，會拍他屁股，他看到我也覺得我很好笑。」他口中的「阿賢學長」是蔣智賢。

吳俊偉 富邦悍將

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