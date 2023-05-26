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中職／尊榮1打席誰來對羅力？葉君璋：不是張建銘
傳奇洋投羅力明天將重返投手丘，以富邦悍將隊先發投手之姿投1打席，對手味全龍隊由誰來扛第一棒、共譜這個歷史性的時刻？龍隊總教練葉君璋表示，會正常調度，人選就那幾個；悍將隊教頭丘昌榮則第一個想到林智勝。
龍隊本季共6人打過先發第1棒，以打數排序依序是李凱威、林孝程、郭天信，加上今天在內，近三場的開路先鋒則是高孝儀。
丘昌榮的第一反應是林智勝打第一棒，應該會讓這個打席更有話題，「張建銘應該和他比較熟，但不是選手了。」隨後也想到陳品捷、高孝儀也都與羅力當過隊友。
葉君璋表示，「該怎麼排就怎麼排，就那幾個。」唯一確定的是，他說：「不會是張建銘。」至於林智勝，葉總想想感覺不太適合。
葉君璋過去也曾當過羅力的總教練，談到這名選手，他大讚：「他就是一個很好的選手，球場上、私底下都是很棒的球員和隊友，相處過的人都很清楚。」
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