中職／一發全壘打破2難關 林安可逐漸克服「恐左」

統一獅隊林安可昨晚面對樂天桃猿隊首局炸出2分砲，打破開季以來連7轟都是陽春砲，隊友都為他高興「壘上有人了」，也是本季對左打首安，林安可說：「感覺有比較好。」

林安可這發全壘打帶點運氣成分，球飛到中外野深處，外野手成晉跳接失敗，球打到手套前緣跟牆的交界處，彈出場外，林安可表示：「那一球真的不好接，他也跑了滿長的距離，不好判斷。」

而且還是從左投威達爾手中敲出，這是林安可本季面對左打的第1支安打，由於春訓被左投丟到頭有陰影，球隊刻意保護下，林安可開季至今僅面對左投5打席。

其中昨天面對威達爾3打席，林安可敲出1安、1次四壞保送，「恐左」陰影是否消散？林安可說：「先前比較是心理上，現在感覺有比較好，慢慢去克服。」

今年林安可也首次戴上具有護片的頭盔，增加對頭部的保護，也不會影響視線，林安可說：「被打到之後就決定要加，不然機率真的太高啦，保護一下自己。」

林安可如今也以8轟暫居聯盟全壘打王，明星賽全壘打大賽票選也名列前茅，林安可反而有點緊張，因為去年他是以中華隊身分入選，若打全壘打大賽將是第一次，「身體沒狀況一定參加，到時候跟自己比就好，沒有打過，很怕打不出去。」