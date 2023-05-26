中職／如果羅力投到欲罷不能 肯特笑了：交給教練決定

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手肯特。本報資料照片
富邦悍將隊先發投手肯特。本報資料照片

已退役的「本土洋將」羅力明天將先發投1打席，富邦悍將隊今天將完成選手註冊，前置作業已經就緒；至於這場比賽的「真先發」會是左投肯特，罕見的帳面中繼、體感先發，肯特強調對自己的備戰並無差異。

中職官網的先發投手預告，明天將顯示為「羅力」，這將是他在中職生涯的第241場出賽、236場先發、6239打席，這場登板將讓他成為史上第一位以本土名額登錄出賽的外籍球員，象徵性啟用「羅力條款」。

總教練丘昌榮表示，羅力有與公司保持聯繫，知道他都有在練。被追問明天視狀況是否可能「加碼」？丘總明確表示就是1打席。

此戰真正的先發投手，將接在羅力之後登板，面對的可能是一出局、壘上有人或是已經掉一分的狀況。

肯特表示，「對我來說，這還是一場9局的比賽，沒有任何改變，就是照我平常的步調準備。」

肯特進一步表示，這場比賽對羅力來說應該比較特別，很難想像一個外籍選手在一個聯盟征戰9年，如同換個角度想像亞洲球員在大聯盟打到9年同樣不易，羅力在這個聯盟的成就，為自己贏得以本土球員身分登場這個時刻到來的機會。

被問到若明天羅力欲罷不能、還想繼續投，肯特笑答：「明天我們的角色都是選手，交給教練團決定，不管他何時下場，我都會準備好接手。」

羅力 中職 丘昌榮

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