玉山盃／苗栗搶勝 周森毅遇車禍無法帶隊電話關心

玉山盃青棒賽苗栗縣隊首戰彰化縣隊交手，先發投手張甯翔小感冒但仍有水準表現，投6局失3分，率隊以4比3拿下勝利，總教練周森毅遇車禍無法帶隊參賽，球員們也爭氣拿下首勝。

112年玉山盃全國青棒錦標賽苗栗縣隊預賽首戰與彰化縣隊交手，苗栗縣開賽就有攻勢，靠著保送、觸身球保送、接連暴投先跑回1分，范凱舜二壘打送回分數，再靠著安打、失誤跑回第3分。

苗栗縣隊2局下再起攻勢，靠著安打、犧牲觸擊、吳昊昕安打再添1分保險分；苗栗縣先發投手張甯翔前2局沒有失分，3局、4局有狀況掉分，但5局過後回穩、沒有多掉分數。

張甯翔今天總計用102球投6局，被敲4支安打，投出2次三振、6次四死球保送，失掉3分責失分，拿下勝投。

苗栗縣隊總教練周森毅因為遇到車禍，需要照顧傷勢較嚴重的兒子，無法帶隊參賽，但仍心繫球隊，教練林子寒表示，賽前有和周森毅通電話，保守估計張甯翔先發3分之內是可以控制的範圍。

林子寒表示，球隊出賽常常都是前半段打不錯，比賽後半段得點圈有人的機會都沒有辦法打回來，今天也是這樣的狀況，可以拿下勝利的關鍵還是投手。

張甯翔透露，今天起床有點感冒的感覺，身體有點沒力，今天變化球使用多，去年底富邦盃輸給彰化，今天抱著不想再輸的心態上場。

張甯翔球速沒有很快，但變化球種類不少，有變速、曲球、滑球，升上高中後多練指叉球投得很順手，也成為最有信心的球路，欣賞日籍球星達比修有，因為他的變化球很厲害。

玉山盃苗栗首勝 范凱舜想跟教頭說：我們做到了

玉山盃青棒賽苗栗縣隊首戰與彰化縣隊交手，苗栗縣隊長、捕手范凱舜敲關鍵二壘打率隊拿勝，范凱舜擺脫王貞治盃低潮，拿下這一勝想跟因為車禍無法帶隊的教頭周森毅說「我們做到了」。

112年玉山盃全國青棒錦標賽苗栗縣隊今天與彰化縣隊交手，苗栗開賽1局下就有攻勢，靠著保送、觸身球保送、接連暴投先跑回1分，范凱舜二壘打送回分數，再靠著安打、失誤跑回第3分，苗栗縣2局下再添1分保險分，順利以4比3拿下比賽勝利。

高三捕手范凱舜也是隊長，他表示先前王貞治盃狀況不理想，總計3場出賽沒有敲出安打，很開心玉山盃首場比賽就有貢獻，王貞治盃結束之後，教練也有協助調整，想辦法把球帶進來一點、確實擊球。

今天7局上彰化縣一度有追分攻勢，范凱舜笑說只領先1分蠻緊張的，那時投手球都投不進好球帶，要想辦法引導投手，跟投手說放慢球速沒關係，把球投進好球帶就好。

范凱舜國中有1年多的時間是擔任內野手，升上高中後專職捕手，他表示很喜歡捕手的角色，因為需要做很多事情，但可以掌控局面。

苗栗縣隊總教練周森毅先前遇到車禍，要照顧傷勢較嚴重的兒子，沒辦法帶隊參賽，但也有打電話提醒隊長范凱舜。

范凱舜透露，剛開始知道教練沒辦法帶隊有點擔心，害怕因此不能參賽，玉山盃開打前周森毅電話提醒他要想辦法把球隊帶起來，拿下今天比賽勝利，「想跟教練說，我們做到了。」