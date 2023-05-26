玉山盃／ 林盛恩美日職棒隊都開價 簽約金最高破百萬美元
穀保家商投打二刀林盛恩從國中開始就是球探長期追蹤的焦點，美、日職棒球隊都開出不錯的價碼希望網羅，美職國家聯盟有球隊開價破100萬美元，沒意外的話畢業就能旅外。
穀保家商投打二刀林盛恩一直是國內外球探長期追蹤的好手，國中時期最快球速就可以投到147公里，也具有長打實力；林盛恩高中時期投打都有持續出賽，投球方面無論球速、控球也都持續進步。
林盛恩從高一開始就展現王牌架式，經過多次大賽磨練，還有U18世界盃棒球賽的經歷，心態上又更成熟，昨天玉山盃青棒賽登板，最快球速約154公里，先前與合作金庫棒球隊練習賽，也有球探測到最快球速投到約158公里。
先前就傳出多支美日職棒隊有意網羅林盛恩，有美國職棒國家聯盟中區球隊開價破百萬美元簽約金，日職中央聯盟也有球隊開價，合約條件不輸美職球隊，該球隊昨天比賽也有派球探到場。林盛恩沒意外的話，今年畢業就能如願旅外。
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