玉山盃／張皓崴對新北3安 游擊曾展基特式美技傳球

玉山盃青棒賽台中市野手張皓崴不畏強隊，昨天與新北市交手單場3安。張皓崴游擊守備曾展現「基特式美技」傳球，笑說過去練跳高有幫助，自評打擊進步多，是否挑戰選秀再評估。

112年玉山盃全國青棒錦標賽昨天開打，台中市隊昨天首戰與新北市隊交手，台中市隊游擊手張皓崴打擊有表現，單場3打數敲出3支安打，6局面對新北市隊陣中球速可達150公里以上的張峻瑋敲出三壘打，打擊表現亮眼。

台中市隊今天敗部與花蓮縣隊交手，張皓崴打擊沒有表現，單場3打數沒有安打，選到1次四壞保送。他笑說，有點太刻意想要碰到球、有點心急。

面對強隊新北市隊打擊表現亮眼，張皓崴表示，上場就是想要替團隊效力，幫助球隊把士氣帶起來，高中3年與新北市隊（穀保、鶯歌聯隊）也有過交手經驗，「他們在進步，我也在進步」。

台中市隊總教練蔡青峰評價張皓崴打守跑都很不錯，有不錯的腳程優勢。張皓崴高一在聯隊守外野，高二守過一壘，高三開始以游擊為主，他表示，最喜歡的位置還是游擊，在母隊西苑游擊手的角色很關鍵，需要帶領場上野手布陣，所以需要多了解對手。

高三的張皓崴自評高中打擊能力提升很多，守備上腳步也比以前更靈敏；張皓崴在年初高中木棒聯賽的美技守備影片被認為像「基特式美技」傳球，美職傳奇球星基特（Derek Jeter）招牌的空中扭腰跳傳動作，他表示，對傳球有信心，所以有機會可以抓到跑者就會嘗試。

張皓崴少棒打軟式，國中除了棒球外也加入田徑項目訓練，在跳高、撐竿跳縣內比賽拿過前3名。他笑說，游擊可以有跳傳美技守備，過去跳高的訓練或許也有幫助；至於畢業後會不會挑戰中職選秀，他表示，有機會當然想要往更高的層級走，但還在評估中。